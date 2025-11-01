Στη Μαγνησία ο Νίκος Ανδρουλάκης-Που θα πάει, με ποιους θα συναντηθεί

Περιοδεία στη Θεσσαλία για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Το Σαββατοκύριακο 1 – 2 Νοεμβρίου 2025 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα περιοδεύσει στους νομούς της Θεσσαλίας.
Σήμερα, στις 11:30 θα επισκεφθεί την αγορά στο Μουζάκι Καρδίτσας και στις 12:45 θα συναντηθεί με αγρότες και κτηνοτρόφους στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων.
Στις 16:30 θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ “Πανεθνικός διάλογος για τον πρωτογενή τομέα” στη Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας, τις εργασίες της οποίας θα κλείσει στις 19:30 με ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης.
Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 11:30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα συναντηθεί με κτηνοτρόφους στον Ριζόμυλο Μαγνησίας και στις 12:15 θα επισκεφθεί το Στεφανοβίκειο.

