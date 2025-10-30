Στην Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων ο Αριστοτέλης Μπασδάνης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αναπληρωτής εκπρόσωπος του εθνικού επιμελητηριακού φορέα στα Ευρωεπιμελητήρια και αρμόδιος χειριστής ευρωπαϊκών θεμάτων και επιτροπών ορίστηκε μετά και την χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γιώργου Γεραπετρίτη με τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ κ. Γιάννη Βουτσινά, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης, ενώ δεύτερη «θεσσαλική» εκπροσώπηση αποτελεί η θέση που λαμβάνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου, ως εκπρόσωπος της ΚΕΕΕ στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων για τη διετία 2026–2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΕΕΕ, «συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) κ. Γιάννης Βουτσινάς, με αντικείμενο την ενημέρωση για τη δράση και τη θεσμική παρουσία της ΚΕΕΕ στο πλαίσιο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Eurochambres).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της συμμετοχής της ελληνικής αντιπροσωπείας, που αποτελείται από 28 επιχειρηματίες- εκπροσώπους των επιμελητηρίων με επικεφαλής τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, στο «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Επιχειρήσεων» στις 4 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Association of European Chambers of Commerce Industry (Eurochambres) στις 5 Νοεμβρίου.

Ο κ. Βουτσινάς ευχαρίστησε τον Υπουργό για την υποδοχή και τον ενημέρωσε αναλυτικά για τη στρατηγική της ΚΕΕΕ ως προς την ενίσχυση της εκπροσώπησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τόνισε τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής με τεκμηριωμένες προτάσεις, ώστε να αναδειχθούν τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, τόσο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών αποφάσεων όσο και στον ευρύτερο θεσμικό διάλογο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε τη σημασία της εθνικής εκπροσώπησης του επιχειρηματικού κόσμου και του επιμελητηριακού θεσμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό. Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ για την πρωτοβουλία ενημέρωσης και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η πολιτική του ηγεσία είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν ενεργά με την ΚΕΕΕ, προς όφελος της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και της ενίσχυσης της θεσμικής της παρουσίας.

Σημειώνεται ότι στις 4 Νοεμβρίου, τα Eurochambres θα συγκεντρώσουν περισσότερους από 700 επιχειρηματίες από όλη την Ευρώπη στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της δράσης «Ευρωβουλευτές για μία μέρα», με κεντρικό σύνθημα «Επιχειρηματικές φωνές, Ευρωπαϊκές επιλογές».

Την επόμενη ημέρα, 5 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Eurochambres, κατά την οποία θα παρουσιαστεί το νέο Προεδρείο για την περίοδο 2026–2027. Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσωπεία της ΚΕΕΕ θα διοργανώσει δείπνο εργασίας με τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων Ευρωβουλευτών και πλήθος Ελλήνων Αξιωματούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η εθνική εκπροσώπηση της επιμελητηριακής κοινότητας στα όργανα των Ευρωεπιμελητηρίων, είναι η εξής:

• Γιάννης Βουτσινάς, ως νόμιμος εκπρόσωπος του εθνικού επιμελητηριακού φορέα είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων.

• Αριστοτέλης Μπασδάνης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος του εθνικού επιμελητηριακού φορέα στα Ευρωεπιμελητήρια και αρμόδιος χειριστής ευρωπαϊκών θεμάτων και επιτροπών.

• Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, και εκπρόσωπος της ΚΕΕΕ στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων για τη διετία 2026–2027.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα για πρώτη φορά η ελληνική περιφέρεια έχει εκπροσώπηση στον συγκεκριμένο θεσμό των Ευρωεπιμελητηρίων, γεγονός άκρως τιμητικό, όπως σημειώνει στις δηλώσεις του ο κ. Μπασδάνης.

«Θα ήθελα από πλευράς μου, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου και την εισήγηση του στο Σώμα να αποτελέσω μέρος της εθνικής εκπροσώπησης της επιμελητηριακής κοινότητας στα όργανα των Ευρωεπιμελητηρίων.

Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για μένα, με αυξημένες πλέον υποχρεώσεις στο χαρτοφυλάκιό μου. Ωστόσο, στόχος μου είναι να ανταποκριθώ πλήρως στα νέα μου καθήκοντα με άξονα πάντα την προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μας και δη της ελληνικής περιφέρειας, την οποία και έχω την τιμή να εκπροσωπώ», σημειώνει ο κ. Μπασδάνης.