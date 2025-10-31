Στο Νοσοκομείο Βόλου 77χρονη από τη Σκιάθο

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται μια 77χρονη γυναίκα από τη Σκιάθο, που διακομίστηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή.
Η γυναίκα, που αντιμετώπισε παθολογικό πρόβλημα, μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Σκιάθου στο λιμάνι Βόλου, στις 12.10 με το ιδιωτικό σκάφος «Ζαχαρένια» και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

