Στο Νοσοκομείο Βόλου 77χρονη από τη Σκιάθο

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται μια 77χρονη γυναίκα από τη Σκιάθο, που διακομίστηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Η γυναίκα, που αντιμετώπισε παθολογικό πρόβλημα, μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Σκιάθου στο λιμάνι Βόλου, στις 12.10 με το ιδιωτικό σκάφος «Ζαχαρένια» και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.