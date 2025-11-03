Συστάσεις ενόψει της κακοκαιρίας από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αλμυρού

Σε συστάσεις να μην διασχίζουν τον χείμαρρο Ξηριά και άλλα ρέματα οι πολίτες λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας προχωρεί ο αντιδήμαρχος Αλμυρού, Γιώργος Σπανός. Όπως αναφέρει η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αλμυρού, λόγω της επιδείνωσης του καιρού προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 4 Νοεμβρίου μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου.

Έτσι οι δημότες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για να σχεδιάσουν με ασφάλεια τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητές τους. Δεν θα πρέπει να διασχίζουν τον Ξηριά και άλλα ρέματα, πεζοί ή με όχημα, κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων και για αρκετές ημέρες μετά το τέλος της εκδήλωσης των φαινομένων. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζουν τις οδηγίες αυτοπροστασίας της Γ.Γ.Π.Π. (https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias/kataigides).

 

