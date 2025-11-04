Θεοφάνης Τακούδης: «Αναμένονται βροχές σε Σποράδες και Ν. Πήλιο ύψους 30-40 χιλιοστών»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Καλύτερο το Σαββατοκύριακο με αύξηση της θερμοκρασίας

Με βροχή «ξύπνησε» σήμερα ο Βόλος και η Μαγνησία, ωστόσο ο ήλιος έχει κάνει την εμφάνισή του, αναμένοντας όμως την επικείμενη αλλαγή του καιρού. Ο Θεσσαλός μετεωρολόγος Θεοφάνης Τακούδης μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Ηλία Κουτσερή για την πορεία του καιρού, σημειώνοντας ότι θα δούμε βροχές και περισσότερο στις Σποράδες, στο Νότιο Πήλιο, αλλά και στην περιοχή του Πτελεού.

Σύμφωνα με τον κ. Τακούδη, αυτές οι βροχές που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στη Μαγνησία θα συνεχιστούν και αύριο, όμως στις περιοχές του νοτιοανατολικού Πηλίου, στις Σποράδες και στις νότιες περιοχές του νομού, όπως στην περιοχή του Πτελεού, οι βροχές θα είναι πιο έντονες, με περισσότερο όγκο νερού.

«Περιμένουμε μετά τα μεσάνυχτα από τη Χαλκιδική να κατέβει προς την περιοχή των Σποράδων και των παραπάνω περιοχών μια βαθιά μεταβολή καιρού, με βροχές, οι οποίες στην περιοχή των Σποράδων και στο νότιο Πήλιο θα δώσουν αρκετές βροχές, δηλαδή μέσα σε ένα 8ωρο θα δώσουν 30-40, ίσως και παραπάνω χιλιοστά. Μετά βελτιώνεται κι εκεί ο καιρός. Δεν θα είναι κάτι τρομερό, είναι κάποιες τοπικές καταιγίδες, μικρής διάρκειας, κατά διαστήματα και δεν θα βρέχει 8 ώρες συνέχεια. Μετά βελτιώνεται η κατάσταση όπως και στην υπόλοιπη Μαγνησία», επεσήμανε ο κ. Τακούδης.

Την Πέμπτη το πρωί θα επικρατήσουν λίγες συννεφιές στα νότια του νομού, ενώ είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχοπτώσεις από Αλμυρό μέχρι Πτελεό, αλλά γρήγορα κι εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή τα πράγματα, σύμφωνα με τον κ. Τακούδη είναι καλύτερα, αν και στο τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει μία αστάθεια.

Αναφορικά με τις θερμοκρασίες, σήμερα αυτές είναι καλές και θα φτάσουν τους 19-20 βαθμούς Κελσίου, αλλά από Τετάρτη, Πέμπτη και ίσως Παρασκευή οι θερμοκρασίες θα βρεθούν γύρω στους 14 -15 βαθμούς στις μέγιστες τιμές. Οι ελάχιστες θα είναι καλές όμως, γιατί θα υπάρξουν συννεφιές. Οι βοριάδες ενισχύονται από αύριο το βραδάκι και την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα πνέουν 5-6 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο βελτιώνονται και οι άνεμοι, από βοριάδες γίνονται ανατολικοί- νοτιοανατολικοί και εξασθενούν ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18-19 βαθμούς.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου