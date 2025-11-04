Tι δείχνουν οι χάρτες για την κακοκαιρία στη Μαγνησία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τρίτης (4/11) και της Τετάρτης (5/11) αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Τοπικά τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας και πιθανώς της Δυτικής Κρήτης.

Στους χάρτες παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 3ώρου μεταξύ 23:00-02:00, 05:00-08:00 και 11:00-14:00 της Τετάρτης.