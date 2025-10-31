Την Κυριακή στη Μαγνησία ο Νίκος Ανδρουλάκης – Θα συναντηθεί με πληγέντες κτηνοτρόφους

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Θα επισκεφθεί χωριά του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Στη Μαγνησία θα βρεθεί αυτή τη Κυριακή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του magnesianews.gr, ο οποίος θα επισκεφθεί χωριά του Δήμου Ρήγα Φεραίου και θα συναντηθεί με πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφους.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει γνωστό και το ακριβές πρόγραμμα της επίσκεψής του.