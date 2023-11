To γευστικό ταξίδι του Έλληνα σεφ από το Λας Βέγκας στην Αλόννησο – Θα παραδίδει μαθήματα ελληνικής κουζίνας online

Ο Έλληνας σεφ και ιδιοκτήτης του εστιατορίου “Demis Restaurant” Ντέμης Καραναστάσης έχει ως αγαπημένο του πιάτο “αυτό που αρέσει στον πελάτη” και διηγείται στο Thesstoday.gr την ιστορία του με τη μαγειρική, που ξεκινάει αρκετά χρόνια πίσω, την εποχή της Χούντας.

“Μύριζα το φαγητό που έκανε η μητέρα μου από το σχολείο και επέστρεφα σπίτι με χαρά”

“Κάτι με τραβούσε στη μαγειρική από μικρός. Μεγάλωσα την περίοδο της Χούντας στα Μελίσσια, στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, πήγαινα σχολείο και χτυπούσαν οι σειρήνες. Τα σπίτια τότε ήταν πολύ πυκνοκατοικημένα και ό,τι μαγείρευε η μητέρα μου το μύριζα από το σχολείο, που ήταν 200 μέτρα μακριά, επέστρεφα στο σπίτι με χαρά και εκείνη δεν πίστευε ότι ήξερα τι είχε μαγειρέψει. Βέβαια, ήξερα και πότε μαγείρευε τα φαγητά που δεν μου άρεσαν, όπως το κουνουπίδι”, περιγράφει ο σεφ, αναπολώντας τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα της Χούντας και τον κόσμο που ανοίχτηκε μπροστά του, από την κουζίνα του σπιτιού του.

Από την Αθήνα στο… Λας Βέγκας

Αμέσως μετά το γυμνάσιο, μετανάστευσε στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. “Έφυγα στην Αμερική γιατί έδωσα εξετάσεις και δεν πέρασα. Εκεί, πήγαινα σε εστιατόριο δικών μου ανθρώπων και έμπαινα κρυφά-κρυφά στην κουζίνα για να μαγειρέψω. Το πρώτο πιάτο που έφτιαξα ήταν ένα grilled cheese sandwich. Είχα τόση χαρά… μέχρι που η σερβιτόρα το επέστρεψε στην κουζίνα γιατί είχα ξεχάσει τις πίκλες!”. Έτσι ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον κόσμο της μαγειρικής, που συνεχίστηκε στις κουζίνες των καζίνο στο Λας Βέγκας. “Μετά από ένα διαζύγιο, πήγα στο Λας Βέγκας, μπήκα στα καζίνο and.. I woke myself up. Ξεκίνησα ως fry cook, έγινα sοus chef και μετά chef”. Στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, έζησε για 13 χρόνια, μέχρι που έγινε η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους.

“Βρήκα την Ιθάκη μου στην Αλόννησο”

“Μετά επήλθε οικονομικη καταστροφή στην Αμερική, απολύθηκε κόσμος από τα καζίνο γιατί δεν υπήρχαν τουρίστες, ήρθα στην Ελλάδα και έμαθα για την Αλόννησο… καταλάθος”, εξιστορεί ο σεφ. Όπως περιγράφει, μετά την περίοδο ανομβρίας στα καζίνο, η λογική του είπε να επιστρέψει στην πατρίδα του. “Μιλούσα με φίλους στο καφενείο στα Μελίσσια όπου μεγάλωσα, και μαθαίνω ότι ο ξάδερφος μου είναι στην Αλόννησο. Τότε δεν ήξερα καν που βρισκόταν στον χάρτη και έβαλα στοίχημα ότι δεν είναι στις Σποράδες. Αν και προερχόμενος από το Λας Βέγκας, έχασα το στοίχημα και αποφάσισα να την επισκεφτώ. Ήμουν 45 ετών τότε και όταν έφτασα, κάτι έκανε “κλικ” μέσα μου.

Οι τουρίστες “ψηφίζουν”… προβατίνα

Ο Ντέμης αγάπησε το νησί των Σποράδων για την ποιότητα ζωής, την σχεδόν μηδαμινή εγκληματικότητα και την ηρεμία της. “Είναι πανέμορφο νησί, η Χαβάη της Ελλάδας” υπογραμμίζει. Εκεί, πριν από πέντε χρόνια άνοιξε το εστιατόριό του, που προσφέρει ελληνικά παραδοσιακά πιάτα με μια μοντέρνα οπτική, αλλά και στοιχεία που έχει κρατήσει από τα ταξίδια του στις ΗΠΑ και στη Λατινική Αμερική. “Οι τουρίστες δεν θέλουν να φάνε γκουρμέ φαγητά στην Αλόννησο, αλλά παραδοσιακά. Μαριδάκι, προβατίνα -που έχει γίνει διάσημη ως πιάτο του μαγαζιού μαζί με τα παϊδάκια προβατίνας- και διαφορετικά είδη σαλάτας. Στο μενού έχουμε την “sako salad” σε φωλιά τορτίγιας, που πρωτοδοκίμασα στο Μεξικό. Έχω κρατήσει στοιχεία από κάθε περιοχή που επισκέφτηκα γιατί πάντα μάθαινα 1-2 τοπικά πιάτα”, σημειώνει.

Για τον Ντέμη Καραναστάση, η μαγειρική είναι δημιουργία και χαρά της ζωής και όπως λέει, “το αγαπημένο μου πιάτο είναι αυτό που αρέσει σε εσένα”. Ο ίδιος απολαμβάνει τα κλασικά πιάτα της μεσογειακής διατροφής. “Μου αρέσει το χταποδάκι, τα κεφτεδακια, τα θαλασσινά και μουσακάς και από γλυκά το γαλακτομπούρεκο”, αναφέρει.

Οnline μαθήματα μαγειρικής απευθείας από την Αλόνησσο

Το τελευταίο διάστημα μετατρέπει την κουζίνα του σε… στούντιο καθώς ξεκινάει να παραδίδει online μαθήματα μαγειρικής. “Tα μαθήματα θα γίνονται στα αγγλικά και θα είναι διαθέσιμα διεθνώς στις πλατφόρμες της Google στα social media, και θα αφορούν φυσικά την ελληνική κουζίνα”, εξηγεί. Σήμερα, το Demi’s Restaurant αποτελεί Traveller’s Choice για το 2023 και πρόσφατα έσβησε τα πέμπτα κεράκια λειτουργίας του, προσφέροντας δωρεάν κρασί και γλυκό.