Το πρόγραμμα περιοδείας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλία- Την Κυριακή θα είναι σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκειο

Το Σαββατοκύριακο 1 – 2 Νοεμβρίου 2025 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα περιοδεύσει στους νομούς της Θεσσαλίας.

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 11:30 θα επισκεφθεί την αγορά στο Μουζάκι Καρδίτσας και στις 12:45 θα συναντηθεί με αγρότες και κτηνοτρόφους στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων.



Στις 16:30 θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ “Πανεθνικός διάλογος για τον πρωτογενή τομέα” στη Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας, τις εργασίες της οποίας θα κλείσει στις 19:30 με ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 11:30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα συναντηθεί με κτηνοτρόφους στον Ριζόμυλο Μαγνησίας και στις 12:15 θα επισκεφθεί το Στεφανοβίκειο.