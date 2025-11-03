Βαριά ποινή σε 19χρονο που έκλεψε πορτοφόλι με χρήματα στον Αλμυρό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 16 μηνών προς 10 € ημερησίως και χρηματική ποινή

Βαριά ποινή περίμενε έναν 19χρονο, ο οποίος κατηγορούνταν για κλοπή και παράνομη οπλοφορία, διότι έκλεψε ένα σακίδιο πλάτης και πορτοφόλι ιδιοκτησίας άλλου άνδρα, που ήταν πάνω σε τραπέζι, με χρηματικό ποσό των 1.150 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και κάρτες στον Αλμυρό το πρωί της περασμένης Τετάρτης.

Ο νεαρός κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 € ημερησίως και συνολική χρηματική ποινή 1.050 €, με αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου ρώτησε τον 19χρονο γιατί είχε τον σουγιά πάνω του και εκείνος δεν δικαιολογήθηκε, παρά μόνο είπε ότι έχει συλλογή μαχαιριών.

Όσον αφορά στην κλοπή, παραδέχτηκε ότι βρισκόταν στο δάσος Κουρί, και στο οίκημα βρήκε ανοιχτή την τσάντα, όπου υπήρχε και το πορτοφόλι, πάνω σε τραπέζι και την έκλεψε. Πάντως στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στον νόμιμο δικαιούχο του, καθώς και ένα ανοιγόμενο μαχαίρι (σουγιάς).

Ο νεαρός, όπως ανέφερε στο Δικαστήριο, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κλοπές και κλοπές, οπλοφορία και άλλα αδικήματα, είχε δικαστεί σε Δικαστήριο Ανηλίκων και του επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα και πρώτη φορά κάθεται στο εδώλιο Δικαστηρίου ενηλίκων.