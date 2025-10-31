Η βία «πνίγει» την Μαγνησία- Επιθέσεις, απειλές για δολοφονία και οικογενειακά ξεσπάσματα σε καθημερινή βάση

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε σοκ η τοπική κοινωνία

Σκηνές φρίκης εκτυλίσσονται στη Μαγνησία, με τρεις υποθέσεις βίας να προκαλούν σοκ. Πατέρας που επιτίθεται στην πρώην σύζυγο μπροστά στο παιδί τους, άνδρας που απειλεί να σκοτώσει την πρώην του στο Πήλιο και νεαρός που ξεσπά στη μητέρα του στον Βόλο συνθέτουν ένα σκοτεινό παζλ καθημερινής βίας.

Αλμυρός: Γύρισε το 6 χρονών παιδί του ανάποδα και άρπαξε την πρώην σύζυγο από τον λαιμό!

Σκηνές «απείρου κάλλους», με αρνητικό πρωταγωνιστή 42χρονο που άσκησε βία κατά της πρώην συζύγου του μπροστά στα μάτια εκδρομέων, εκτυλίχτηκαν το πρωί του Σαββάτου στον χώρο στάθμευσης του δάσους Κουρί στον Αλμυρό, μετά από παιδικό πάρτι και επειδή το κοριτσάκι δεν ήθελε να πάει στον πατέρα του και ήθελε να μείνει με τη μητέρα του.

Ο κατηγορούμενος τραβούσε το παιδί με τη βία για να το βάλει στο αυτοκίνητό του, το κρατούσε στον αέρα με το κεφάλι κάτω και όταν φώναζε και έτρεξε να του το πάρει η πρώην σύζυγός του την έπιασε από το λαιμό, ενώ φώναζε και ούρλιαζε το παιδί.

Τη στιγμή εκείνη μπήκαν στη μέση δύο άλλες κυρίες, που ήταν σε εκδρομικό λεωφορείο που βρισκόταν στον χώρο, η γυναίκα κατάφερε να πάρει το κοριτσάκι και να το βάλει στο αυτοκίνητό της, κάλεσε την Αστυνομία, που είχε ήδη ενημερώσει μια από τις κυρίες, ενώ ο 42χρονος τραβούσε βίντεο με το κινητό του και έλεγε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα…

Ο 42χρονος οδηγήθηκε την Τετάρτη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απειλής, ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης ενώπιον ανηλίκου και ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε ανήλικο. Η πρώτη κατηγορία απορροφήθηκε από τη δεύτερη, το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τις τρεις κατηγορίες και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 23 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 € ημερησίως και δικαίωμα έφεσης, που έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο της μη προσέγγισης σε απόσταση 50 μέτρων, τόσο στην παθούσα όσο και στο παιδί. Μάλιστα γλίτωσε τη φυλακή, διότι του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η παθούσα μητέρα του παιδιού και πρώην σύζυγος του 42χρονου κατέθεσε ότι έχουν πάρει διαζύγιο από το 2019, δεν ήταν να πάρει το παιδί το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά της τηλεφώνησε και η γυναίκα του είπε ότι θα μπορούσε να το πάρει μετά το πάρτι που θα πήγαιναν το πρωί.

«Μετά το πάρτι το παιδί δεν ήθελε να πάει στον μπαμπά της, αυτός πήγε στο δάσος, με διάθεση για τσακωμό, ήταν εριστικός, το ρωτήσαμε και είπε θέλει να μείνει με τη μαμά», κατέθεσε η γυναίκα. Τότε ο κατηγορούμενος τράβηξε το παιδί με τη βία στο αυτοκίνητό του, το κρατούσε στον αέρα με το κεφάλι κάτω και όταν πήγε η μητέρα να το πιάσει, εκείνος άφησε το παιδί την έπιασε από τον λαιμό, ενώ το κορίτσι τρομοκρατημένο, φώναζε και ούρλιαζε.

Τότε μπήκαν στη μέση δύο κυρίες που κατέβηκαν από τουριστικό λεωφορείο που είχε σταθμεύσει στον χώρο, η γυναίκα άρπαξε το παιδί, το έβαλε στο αυτοκίνητό της και κάλεσε την Αστυνομία, που γνώριζε ήδη για το περιστατικό, γιατί είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα μια από τις δύο κυρίες, που πήγαν να την ελευθερώσουν από τα χέρια του άνδρα.

Πριν ακόμη φτάσει η Αστυνομία, ο άνδρας τραβούσε βίντεο, έλεγε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, είχε πιεί και απειλούσε τη γυναίκα ότι θα τη σκοτώσει και θα μείνει εκεί.

Η μάρτυρας κατέθεσε ακόμη ότι το κοριτσάκι έχει τρομοκρατηθεί από τη συμπεριφορά του πατέρα του, ξυπνάει τη νύχτα τρομαγμένο και ήδη κλείστηκε ραντεβού με ψυχολόγο, ενώ όταν ήταν 9 μηνών ο 42χρονος την είχε χτυπήσει.

Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας αιτήθηκε την προβολή βίντεο με όλο το σκηνικό που έκανε δεκτό η έδρα και παρακολούθησαν οι δικαστές.

Ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε η μητέρα του κατηγορούμενου, που είπε ότι ο γιος της είναι καλό παιδί, ενώ η σύντροφος του κατέθεσε επίσης είπε ότι είναι καλός, δεν είναι βίαιος, αγαπάει την κόρη του, και το πρόβλημα είναι ότι η πρώην σύζυγος του, δεν θέλει το παιδί τους να κάνει παρέα με τα παιδιά της νυν συντρόφου του.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του αρνήθηκε την κατηγορία και έκανε λόγο για κατασκευασμένο επεισόδιο από την πλευρά της πρώην συζύγου του, ωστόσο, δεν φαίνεται να έπεισε το Δικαστήριο.

Ν. Πήλιο: Απειλεί συνεχώς την πρώην σύζυγό του ότι θα τη σκοτώσει…

Βαρύς έπεσε ο χωρισμός για έναν 52χρονο, υπήκοο Αλβανίας, με την 38χρονη πρώην σύζυγό του, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά, καθώς από τις αρχές Μαΐου, την έχει απειλήσει τουλάχιστον 10 φορές ότι θα τη σκοτώσει. Επίσης την έχει απειλήσει με μαχαίρι, της έχει τραβήξει τα μαλλιά, απείλησε ότι θα την ξεκοιλιάσει, ενώ την ενοχλεί και στη δουλειά της.

Ο άνδρας οδηγήθηκε προχθές στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, με αναστολή και δικαίωμα έφεσης, υπό τον όρο ότι δεν θα πλησιάζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Σύμφωνα με την 38χρονη, το ζευγάρι χώρισε στις αρχές της άνοιξης και από τότε ο άνδρας άρχισε να την κυνηγάει και να την απειλεί.

Στις αρχές Μαΐου πήρε ένα μαχαίρι και απείλησε να τη σκοτώσει και από τότε έγινε βίαιος, ενώ η γυναίκα έφυγε από το σπίτι που μέχρι τότε ζούσαν μαζί, γιατί φοβόταν.

Στα μέσα Ιουλίου, πήγε να παραδώσει το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του άνδρα που είχε στην κατοχή της και ο 52χρονος την έπιασε από τα μαλλιά την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει.

Τον Αύγουστο, στο πάρκιν του σπιτιού της γυναίκας, την έπιασε από το λαιμό και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει επειδή δεν δέχθηκε να πάει για καφέ μαζί του. Επίσης, πολλές φορές μεταβαίνει στη δουλειά της και της δημιουργεί πρόβλημα, αλλά και της τηλεφωνεί απειλώντας την ότι θα τη σκοτώσει.

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, της τηλεφώνησε, τη ρώτησε πού είναι, εκείνη ενώ ήταν σπίτι είπε ότι είχε βγει βόλτα. Ο άνδρας τής απάντησε ότι είναι έξω από το σπίτι της, θα περιμένει και όταν επιστρέψει θα την ξεκοιλιάσει…

Η 38χρονη του είπε ότι θα τον καταγγείλει στην Αστυνομία, αυτός είπε ότι συμφωνεί να πάνε μαζί στο ΑΤ Νοτίου Πηλίου στις Μηλιές, αλλά τελικά πήγε μόνος του, είπε στους αστυνομικούς τι έκανε και τον συνέλαβαν, ενώ η γυναίκα πήγε αργότερα.

Βόλος: Πήρε λάθος χάπια έβρισε τη μητέρα του και έσπαγε ό,τι έβρισκε στο σπίτι!

Πήρε λάθος χάπια, ήταν σε υπερδιέγερση, έβρισε τη μητέρα του και έκανε το σπίτι γυαλιά καρφιά. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκρινε προχθές ένοχο έναν 23χρονο για ενδοοικογενειακή απειλή και τον καταδίκασε σε φυλάκιση ενός έτους, χωρίς αναστολή, μετατροπή και η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Τα επεισόδιο έγινε την Κυριακή στο σπίτι που μένει ο νεαρός με τη μητέρα του, η οποία κατέθεσε ότι ο γιος της είναι εξαρτημένος και παίρνει χάπια συνταγογραφούμενα από γιατρό.

Όπως αποδείχτηκε, ο νεαρός έχασε τη συνταγή που είχε, πήρε άλλα χάπια σε μεγαλύτερες ποσότητες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε υπερδιέγερση.

Σε έξαλλη κατάσταση έβρισε τη μητέρα του «θα σε γ…», ενώ παράλληλα, έσπαγε πιάτα, κούπες, κορνίζες και ό,τι έβρισκε μπροστά του, φωνάζοντας πως θα τα σπάσει όλα.

Η γυναίκα τρομοκρατήθηκε, κάλεσε την Αστυνομία, ο νεαρός συνελήφθη, κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 1 έτους, ενώ στη φυλακή που θα οδηγηθεί αναμένεται να μπει σε σειρά, λαμβάνοντας τη σωστή φαρμακευτική αγωγή.