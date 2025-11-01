Ξεσηκωμός στη Μαγνησία για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Διαμαρτύρεται ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ Βελεστίνου και μάλιστα προγραμματίστηκε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για να αποφασιστούν οι ενέργειες που θα γίνουν.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. «Με ιδιαίτερη αγανάκτηση και βαθιά απογοήτευση πληροφορηθήκαμε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων στο Βελεστίνο, έδρα του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Μια απόφαση που λαμβάνεται χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και των επιχειρήσεων της περιοχής.

Το κατάστημα ΕΛΤΑ στο Βελεστίνο εξυπηρετούσε έναν ευρύ πληθυσμό -όχι μόνο της έδρας του Δήμου, αλλά και όλων των κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής. Εξυπηρετούσε καθημερινά πολίτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και αγρότες, που βασίζονται στις υπηρεσίες των ταχυδρομείων για τη διακίνηση αλληλογραφίας, την πληρωμή λογαριασμών και συντάξεων, καθώς και για πλήθος άλλων συναλλαγών.

Το κλείσιμο του καταστήματος:

Δημιουργεί σοβαρή ταλαιπωρία στους κατοίκους, ειδικά στους ηλικιωμένους που δεν έχουν ευκολία μετακίνησης προς άλλες περιοχές.

Υπονομεύει την τοπική οικονομία, στερώντας από επαγγελματίες και επιχειρήσεις μια βασική υποδομή επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.

Αντιβαίνει στην αρχή της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε έναν ιστορικό και ζωντανό Δήμο όπως ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, που αποτελεί διοικητικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής.

Πλήττει το κύρος των ίδιων των ΕΛΤΑ, καθώς δημιουργεί την εικόνα εγκατάλειψης της περιφέρειας και απαξίωσης της δημόσιας παρουσίας τους.

Απαιτούμε την άμεση επανεξέταση της απόφασης αυτής και την επαναλειτουργία του καταστήματος ΕΛΤΑ στο Βελεστίνο, με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης εξυπηρέτησης όλων των πολιτών και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της περιοχής μας.

Η τοπική κοινωνία δεν θα αποδεχθεί σιωπηρά τον αποκλεισμό της από μια τόσο βασική δημόσια υπηρεσία».

Ανακοίνωση – διαμαρτυρία για το κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στη Ζαγορά

Την έντονη διαμαρτυρία του για την αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στη Ζαγορά, διατυπώνει ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Κων. Καραγεωργίου, τονίζοντας ότι θα αξιοποιηθεί κάθε θεσμικό μέσο για την ανατροπή της απόφασης των ΕΛΤΑ.

Αναφέρει:

Για ακόμη μια φορά πληροφορούμαστε αιφνιδιαστικά την κατάργηση μιας νευραλγικής και κρίσιμης υπηρεσίας στον τόπο μας.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτήν την απόφαση που θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επιπλέον ταλαιπωρία των κατοίκων του τόπου μας.

Δεν είναι δυνατόν να ευαγγελιζόμαστε την στήριξη των περιφερειακών και απομακρυσμένων περιοχών επιτρέποντας παράλληλα την κατάργηση καθολικών φορέων υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως λειτουργούσαν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ μέχρι σήμερα, ιδίως για τους μεγαλύτερους σε ηλικία και πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Καθιστούμε σαφές ότι, αν και οι αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης ανατρέπονται, συνήθως, δύσκολα, εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον τόπο μας και τους κατοίκους του!

Δεν μπορούμε να αφήσουμε χιλιάδες συμπολίτες μας να ταλαιπωρούνται χωρίς να διεκδικήσουμε!

Χωρίς να αγωνιστούμε!

Η Δημοτική Αρχή θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα. Θα αξιοποιήσει κάθε θεσμικό μέσο προς όφελος του δήμου μας.

Να μην κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στη Μαγνησία ζητούν Μεταξάς και Μεϊκόπουλος

Να παρθεί πίσω η απόφαση για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Βελεστίνο, Αργαλαστή και Ζαγορά ζητούν βουλευτές των κομμάτων της Αριστεράς σε επίπεδο Μαγνησίας. Οι κ.κ. Μεταξάς και Μεϊκόπουλος ζητούν από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της ηγεσίας των Ταχυδρομείων για τη μείωση των καταστημάτων ανά τη χώρα και να μην μπει λουκέτο, στα ταχυδρομεία στους τρεις περιφερειακούς δήμους του Νομού.

Συγκεκριμένα ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσαν προς τους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης οι βουλευτές του ΚΚΕ, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Μαγνησίας Βασίλης Μεταξάς, ζητώντας να σταματήσει το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Οι βουλευτές ρωτούν τους υπουργούς τι θα πράξουν ώστε να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά και να εξασφαλιστεί η παραμονή όλων των εργαζομένων στις θέσεις τους, χωρίς απολύσεις ή αναγκαστικές μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις.

Μεϊκόπουλος: «Πλήγμα για τη Μαγνησία το λουκέτο στα ΕΛΤΑ»

«Το κλείσιμο των καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε Βελεστίνο, Αργαλαστή και Ζαγορά αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τις τοπικές κοινωνίες της Μαγνησίας και εντάσσεται στο γενικευμένο σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ που προωθεί η κυβέρνηση, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

«Η αναστολή λειτουργίας αυτών των καταστημάτων θα οδηγήσει συμπολίτες μας σε ταλαιπωρία και απομόνωση, καθώς θα χρειάζεται να διανύουν χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν. Αντί να ενισχυθεί ο δημόσιος και κοινωνικός ρόλος των ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση επιλέγει την απαξίωση ενός οργανισμού που μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και ψηφιακής συνοχής, ειδικά για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές», επισημαίνει μεταξύ άλλων ο βουλευτής.

Γιάννης Αναστασίου: «Όχι στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Θεσσαλία»

Σε δήλωσή του, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών, Γιάννης Αναστασίου, επισημαίνει αναφορικά με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Θεσσαλία τα εξής:

«Το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Τύρναβο, Αγιά, Συκούριο, Βελεστίνο, Ζαγορά, Αργαλαστή, Πύλη, Σοφάδες και Βραγκιανά υποβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΕΛΤΑ προς τους πολίτες.

Η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των πολιτών, χωρίς σχέδιο ή και περίοδο προσαρμογής στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων δε, η κυβέρνηση οφείλει να τις διασφαλίσει.

Όχι στο αιφνιδιαστικό κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ».