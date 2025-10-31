Ζήσε το νέο «ΕΥ ΖΗΝ»- Μη χάσετε τη νέα έκδοση δωρεάν μαζί με την εφημερίδα «Μαγνησία» για έμπνευση, υγεία και ευεξία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εμπνεύσου, ενημερώσου, φρόντισε τον εαυτό σου

Στην … καρδιά του φθινοπώρου, ο «Όμιλος Καρεκλίδη», στοχεύοντας πάντα στην έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των αναγνωστών, προχωρά στην έκδοση του καθιερωμένου, αλλά ανανεωμένου τεύχους του περιοδικού “Ευ ζην”, το οποίο αποτελεί πλέον επιλογή ενημέρωσης των αναγνωστών για θέματα υγείας, αλλά και σημείο κατάθεσης απόψεων των επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας.

Μέσα απ΄ το νέο πολυσέλιδο τεύχος, που κυκλοφορεί δωρεάν μαζί με την εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ το ερχόμενο Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, γίνεται προσπάθεια για μία ακόμη φορά, να καταγραφούν συμβουλές, λύσεις, προτάσεις, ιδέες, θέματα και ό,τι αφορά στην υγεία μας και την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων, καθώς και οτιδήποτε άλλο αφορά στην καθημερινότητά μας, σε σχέση με την υγεία, με την πολύτιμη συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας.

Πρόκειται για μία ακόμη, καλαίσθητη έκδοση με πλούσια παράλληλα θεματολογία, αποκλειστικές συνεντεύξεις , μελέτες, απόψεις και έρευνες Ακαδημαϊκών, αλλά και ζητήματα που αφορούν γενικότερα στην Υγεία, τις Ασθένειες, την Περίθαλψη, την Αναπηρία, την Φροντίδα, την Ευεξία, τη Διατροφή, τη Δίαιτα, την Φαρμακευτική, την Εναλλακτική ιατρική, την Ομορφιά, την Ψυχολογία, το Fitness, το Παιδί, την Εφηβεία, τη Στοματική υγιεινή, την Ασφάλεια , την «Good life- Καλή Ζωή», το Body & Mind, τους Φορείς υγείας, τις Οργανώσεις εθελοντών, αλλά και πλήθος άλλων επιστημονικών προσεγγίσεων για ζητήματα, που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Μεταξύ πολλών και εκλεκτών επιστημόνων που συνεργαστήκαμε με το νέο «ΕΥ ΖΗΝ», ο Καθηγητής Φαρμακολογίας, Φυσιολογίας & Νευροβιολογίας, στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι των ΗΠΑ Κωνσταντίνος Δροσάτος, που αποκαλύπτει την πορεία νέων ερευνών και την ανακάλυψη πρωτοποριακών θεραπειών, η βραβευμένη Τζάκι Λιντς ιδρύτρια της διατροφολογικής κλινικής WellWellWell στο Λονδίνο, η Δρ. Μαρία Τσιάκα, ιδρύτρια του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών, αλλά και η εκπρόσωπος του φιλανθρωπικού οργανισμού «Χάρισμα» Κατερίνα Αντωνίου, μητέρα της Νεφέλης που δεν μιλά, αλλά μπορεί και … τραγουδά!

Τις σελίδες και του νέου «ΕΥ ΖΗΝ» κοσμούν όπως πάντα, ονόματα της Ιατρικής και της επιστήμης εν γένει, που θα διατυπώσουν τις επιστημονικές τους απόψεις, διαφωτίζοντας το αναγνωστικό μας κοινό, ενώ η πρωταθλήτρια Κωνσταντίνα Δεληγιάννη, μας μιλά για την αγάπη της για το υγρό στοιχείο, και τα… «Δελφίνια» της!

Μη χάσετε το νέο ΕΥ ΖΗΝ, που κυκλοφορεί το Σάββατο 1η Νοεμβρίου !