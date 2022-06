Ακρίβεια: Αλλάζει «πίστα» το κόστος ζωής – Ο ρόλος των traders και της πανδημίας

2 Shares Share Tweet

Προετοιμασμένοι για μια εντελώς νέα πραγματικότητα θα πρέπει να είναι πολίτες και επιχειρήσεις καθώς πλέον ο πληθωρισμός έστω κι αν κάποια στιγμή τιθασευθεί θα έχει επιφέρει μια μεγάλη αλλαγή στα επίπεδα τιμών και βέβαια του κόστους ζωής. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν παράγοντες της αγοράς και αναλυτές καταγράφοντας τα όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες, προσπαθώντας παράλληλα να χαράξουν τη “ρότα” της επόμενης μέρας.

“Η οικονομία έχει αλλάξει επίπεδο. Έχουν γίνει επενδύσεις, οι μισθοί έχουν τάση ανόδου, υπάρχει μεγάλη ρευστότητα και πλέον συνολικά οι αξίες έχουν αλλάξει πίστα” ανέφερε σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι χθες βραδυ υψηλόβαθμο στέλεχος από τον αεροπορικό κλάδο τονίζοντας βέβαια ότι πλέον οι τιμές θα αποτυπώνουν αυτήν την κατάσταση. Όπως, σημείωσε, ακόμη κι αν η άνοδός τους “φρενάρει” δε θα πέσουν από τα “ρετιρέ” από όπου βρίσκονται. “Ότι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει” τόνισε παραπέμποντας και στην οικονομική ιστορία των αρχών της δεκαετίας του 1970, όπου κυριάρχησε η πετρελαϊκή κρίση και βέβαια η πληθωριστική έκρηξη.

Στο “διάβασμα” της τότε εποχής παραπέμπει και ο Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – www.easygroup.com.gr and www.easyhistory.info, που συμπεριλαμβάνει και τις easyJet, easyHotel, easyCar, easyFerry, easyStudies κ.α.) και του Stelios Philanthropic Foundation. Μιλώντας στο NEWS 24/7 στο περιθώριο παρουσίασης του νέου κύκλου του θεσμού των Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece, που διοργανώνει για 13η χρονιά σημείωσε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα καθ΄όλο το έτος παραθέτοντας κι ένα ιστορικό παράδειγμα. “Ρωτούσα τη μητέρα μου για το τι είναι πληθωρισμός κι εκείνη μου απάντησε… Τότε που το πετρέλαιο ανέβαινε καθημερινά” είπε ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δίνοντας το στίγμα των σημερινών συνθηκών, όπου βέβαια κυριαρχεί και η αβεβαιότητα για τα κόστη λόγω της πράσινης μετάβασης.

Πράσινη μετάβαση και πόλεμος

Στο φόντο αυτό το καμπανάκι που ήχησε την εβδομάδα που πέρασε ο Jamie Dimon, Διευθύνων Σύμβουλος της JP Morgan ήταν ηχηρό σε σχέση με το «θολό» τοπίο για τις ενεργειακές πρώτες ύλες ένεκα πράσινης μετάβασης αλλά και του πολέμου. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία – που πιθανόν να παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα σε μια άναρχη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα- θα συμβάλλουν σε έναν επερχόμενο τυφώνα στην οικονομία, δήλωσε ο Jamie Dimon ο επί μακρόν Διευθύνων Σύμβουλος της JP Morgan Η Chase & Co (JPM.N) την Τετάρτη.

Ο Dimon είπε ότι δεν γνωρίζει αν η καταιγίδα θα είναι μικρή ή σοβαρή, αλλά ότι είναι καθ’ οδόν καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και η κυβέρνηση αποσύρουν την οικονομική στήριξη που παρέχεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καθώς συνεχίζονται οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αυτός ο τυφώνας είναι ακριβώς εκεί έξω στο δρόμο, έρχεται στο δρόμο μας», είπε ο Dimon σε συνομιλία με επενδυτές.

Οι πόλεμοι, είπε ο Dimon, έχουν ακούσιες συνέπειες και ο πόλεμος στην Ουκρανία «τυχαίνει να αναστατώνει τις αγορές εμπορευμάτων του κόσμου, σιτάρι, πετρέλαιο, φυσικό αέριο». Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να συνεχιστούν για τα επόμενα πέντε χρόνια επειδή δεν γίνονται οι «κατάλληλες ενέργειες», πρόσθεσε.

Ο Dimon, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτυγχάνουν στον χειρισμό των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα.

«Η πιθανότητα να γίνει αυτό σωστά είναι σχεδόν μηδενική. Δεν νομίζω ότι κατανοούμε καθόλου την πολυπλοκότητα.»

ΑΠό το news247.gr