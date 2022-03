Επισιτιστική κρίση: Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα;

Μπορεί η χώρα μας να διαθέτει ικανές ποσότητες φρούτων, λαχανικών και σιτηρών που επαρκούν σε μεγάλο βαθμό για την κάλυψη των καταναλωτικών μας αναγκών, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί.

Το Newsbomb.gr επικοινώνησε με παράγοντες της αγοράς και αυτό που μας μεταφέρουν είναι ότι το πρόβλημα που υπάρχει με το κλείσιμο των αγορών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της Λευκορωσίας μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη βασικών αγαθών αφού η ανισορροπία που δημιουργείται στις ελληνικές εξαγωγές και εισαγωγές θα είναι πολύ μεγάλη.

Όσον αφορά τα σιτηρά, όλα δείχνουν ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε θέμα επάρκειας αφού το 30% των εισαγωγών μας, μπορεί να γίνει από άλλες αγορές όπως η Γαλλία και ο Καναδάς, όμως η αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω των δυσθεώρητων τιμών στο αγροτικό πετρέλαιο και τα λιπάσματα θα ζημιώσουν τους παραγωγούς αν το σιτάρι δεν «δει» τιμές κοντά στα 50 λεπτά το κιλό (σκληρό σιτάρι).

Πολύ πιο δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις για τα φρούτα και λαχανικά, αφού με την έναρξη του πολέμου τρεις βασικές αγορές στις οποίες εξάγαγε περίπου 150.000 τόνους, έκλεισαν. Ο λόγος για την Ουκρανία, την Λευκορωσία και την Ρωσία.

Στην περίπτωση αυτή, όπως εξηγεί στο Newsbomb.gr, o Ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών Incofruit – Hellas, Γιώργος Πολυχρονάκης, το εμπόριο διαταράσσεται αφού η εύρεση νέων αγορών για την διοχέτευση αυτών των νωπών προϊόντων δεν μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός κουμπιού.

Επιπλέον, νέες αγορές θα ψάξουν και όλες οι υπόλοιπες ανταγωνίστριες χώρες με αποτέλεσμα οι τιμές παραγωγού να πιεστούν σημαντικά κάτι που ο Έλληνας αγρότης δεν μπορεί να αντέξει τη δεδομένη στιγμή λόγω της αλματώδους αύξησης στο κόστος παραγωγής. Η συγκυρία αυτή μπορεί – σύμφωνα με τον κ. Πολυχρονάκη – να οδηγήσει σε αδυναμίας συγκομιδής με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν φρούτα και λαχανικά στην ελληνική αγορά.

Την εικόνα για τον κλάδο των σιτηρών (σκληρού και μαλακού σίτου) περιέγραψε στο Newsbomb.gr ο κ. Χρήστος Τσιχήτας, παραγωγός και πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης «ΕΑΣΘ».

Σύμφωνα με τον ίδιο: «αυτήν τη στιγμή με τον πόλεμο στην Ουκρανία η χώρα μας δεν έχει πολλά αποθέματα σιτηρών αλλά φέτος έχουν καλλιεργηθεί αρκετά στρέμματα και ίσως λίγο περισσότερα σε σχέση με πέρσι. Αυτό σημαίνει ότι έλλειψη προϊόντος δεν θα υπάρξει στη χώρα μας αφού από το καλοκαίρι θα γεμίσουν οι αποθήκες όμως. Ωστόσο το πρόβλημα είναι οι τιμές παραγωγού που λόγω της τεράστιας αύξησης του κόστους παραγωγής (λόγω αύξησης στις τιμές του πετρελαίου και των λιπασμάτων) θα πρέπει θα πρέπει να είναι ανάλογες (35-40 λεπτά το κιλό στο μαλακό και 40 – 50 λεπτά στο σκληρό σιτάρι). Από την Ουκρανία και την Ρωσία η χώρα μας εισάγει παραδοσιακά 30% των αναγκών της, όμως και αυτό δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα αφού μπορούμε να στραφούμε σε άλλες αγορές τις περιόδους που δεν επαρκούν τα ελληνικά σιτηρά. Χώρες όπως η Γαλλία και ο Καναδάς».

Και πρόσθεσε: «να σημειωθεί επίσης ότι στο σκληρό σιτάρι προορίζεται για την παρασκευή ζυμαρικών και αρτοσκευασμάτων και η επάρκεια μας είναι μεγάλη που μας επιτρέπει να κάνουμε εξαγωγές ενώ το μαλακό σιτάρι που είναι λιγότερο και εισάγουμε προορίζεται για τις αλευροβιομηχανίες, τους φούρνους για ψωμί κ.λπ.».