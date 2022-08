Γιατί μπλοκάρει η εφαρμογή του Fuel Pass 2; Tι πρέπει να κάνετε

2 Shares Share Tweet

Μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2.

Οι πληρωμές των δικαιούχων πραγματοποιούνται, μετά από κάθε αίτηση, εντός τριών εργάσιμων ημερών και η νέα επιδότηση καυσίμων αφορά στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Η αδυναμία σύνδεσης και Antivirus

Όμως τι γίνεται αν δεν μπορώ να συνδεθώ στην εφαρμογή;

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, κάποια antivirus εμποδίζουν την είσοδο στην εφαρμογή, λόγω εσφαλμένων αξιολογήσεων (false positives) για την εν λόγω εφαρμογή αλλά και για άλλα URLs (ακόμη και τραπεζών, στο παρελθόν).

Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να προσθέσετε μία εξαίρεση (exception) για το api.vouchers.gov.gr μέσα από τις ρυθμίσεις του antivirus.

Η διαδικασία

Η διαδικασία προσθήκης exceptions για το Avast Antivirus στην αγγλική και ελληνική γλώσσα προκειμένου να βοηθηθούν οι χρήστες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα είναι η εξής:

Βήματα στην αγγλική γλώσσα:

1) Open Avast Antivirus and go to Menu on the top right of the window

2) Click Settings

3) Go to General > Exceptions

4) Click Add Exception

5) On the next screen enter the URL api.vouchers.gov.gr and click Add Exception

Βήματα στην ελληνική γλώσσα:

1) Ανοίγουμε το Avast Antivirus και επισκεπτόμαστε το Μενού πάνω δεξιά στο παράθυρο του Avast

2) Πατάμε στις ρυθμίσεις

3) Επιλέγουμε τις γενικές ρυθμίσεις από τη στήλη αριστερά

4) Στις Εξαιρέσεις πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

5) Στην επόμενη οθόνη γράφουμε το URL api.vouchers.gov.gr και πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

Με τα βήματα αυτά η σελίδα πλέον δεν θα μπλοκάρεται από το Avast.

Τα παραπάνω βήματα περιλαμβάνονται και στη σελίδα του Avast με εικόνες για κάθε βήμα: https://support.avast.com/en-us/article/Antivirus-scan-exclusions#pc

Ποιες είναι οι καταστάσεις της αίτησής μου;

Η αίτηση κάθε πολίτη μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ

Για οποιαδήποτε απορία/διευκρίνιση, που αφορά τις καταστάσεις 1, 2, 3 και 4, παρακαλούμε επικοινωνείτε με την Υποστήριξη του Προγράμματος στο 210 7000800.

Για οποιαδήποτε απορία/διευκρίνιση, που αφορά τις καταστάσεις 5 και 6, παρακαλούμε επικοινωνείτε με το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα της επιλογής σας.

Πώς γίνεται η καταβολή του ποσού;

H καταβολή του ποσού γίνεται με δύο μεθόδους:

Μέσω έκδοσης άυλης ψηφιακής κάρτας (Viva Wallet ή Alpha Bank) που χρησιμοποιείται με κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει απαραιτήτως την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών NFC.

Μέσω κατάθεσης σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό που κατέχει ο δικαιούχος ή σε λογαριασμό στον οποίο ο δικαιούχος είναι συνδικαιούχος.

Ποιο είναι το ποσό της ενίσχυσης;

Το ποσό ενίσχυσης καθορίζεται βάσει του άρθρου 67 του ν. 4950/2022. Ειδικότερα, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2022, η πίστωση ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

εκατό (100) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων, πλην μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε ογδόντα πέντε (85) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

ογδόντα (80) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων, πλην μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε εξήντα πέντε (65) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

εβδομήντα (70) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα πέντε (55) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα σαράντα πέντε (45) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Πότε γίνεται η κατάθεση της ενίσχυσης;

Η αποστολή των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της δράσης προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα γίνεται το πρωί κάθε εργάσιμης ημέρας (εξαιρούνται ημέρες επίσημων και τραπεζικών αργιών).

Η πίστωση της ενίσχυσης είτε στην άυλη ψηφιακή κάρτα είτε στον επιλεγμένο τραπεζικό λογαριασμό γίνεται εντός ολίγων ημερών από την ημερομηνία επιτυχούς παραλαβής και επεξεργασίας της αίτησης της/του δικαιούχου από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα της επιλογής της/του.

Πού και πώς το χρησιμοποιώ;

H άυλη ψηφιακή κάρτα (η εγκατάσταση και χρήση της οποίας απαιτούν υποχρεωτικά την κατοχή smartphone που υποστηρίζει απαραιτήτως την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών ΝFC) χρησιμοποιείται σε POS σε όλα τα πρατήρια καυσίμων της χώρας, όπως οποιαδήποτε ανάλογη κάρτα, μέχρι 31/10/2022.

Το ποσό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό χρησιμοποιείται μέσω συνδεδεμένων χρεωστικών καρτών με τον λογαριασμό ή μέσω ανάληψης σε μετρητά.

Η άυλη ψηφιακή κάρτα Fuel Pass ΙΙ δεν υποστηρίζει ανάληψη του ποσού ή συναλλαγές σε εμπόρους του εξωτερικού.

Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο υπόλοιπό σας μέχρι την 31η/10/2022.

Πηγή: OT.gr