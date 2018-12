2 SHARES Share Tweet

Οι Έλληνες εφοπλιστές είναι η πολυπληθέστερη εθνική ομάδα στη λίστα των 100 ισχυρότερων προσωπικοτήτων της διεθνούς ναυτιλίας που συντάσσει κάθε χρόνο η Lloyds list, με γνώμονα τη διεθνή τους δυναμική και αναγνώριση. Φέτος 15 προσωπικότητες που συνδέονται με την ελληνική ναυτιλία, 13 άνδρες και δύο γυναίκες, περιλαμβάνονται στη λίστα των «100», στην πρώτη θέση της οποίας βρίσκεται ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) Kitack Lim.

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν από κοινού ο διευθύνων σύμβουλος της AP Moller Holding Robert Uggla και ο διευθύνων σύμβουλος της AP Moller-Maersk Soren Skou. Τις επόμενες τρεις θέσεις καταλαμβάνουν οι Κινέζοι και συγκεκριμένα οι Xu Lirong (China Cosco Shipping Group) και Li Jianhong (China Merchants Group) μαζί στην 3η θέση, η Hu Xiaolian, επικεφαλής της The Export-Import Bank of China στην 4η θέση, ενώ στην 5η θέση βρίσκουμε τους Zhao Guicai (ICBC Financial Leasing) και Zhao Jiong (Bocomm Financial Leasing).

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ακόμη η οικογένεια Saade της CMA CGM (7η θέση), ο Paddy Rodgers της Euronav (8η θέση), ο Νορβηγός John Fredriksen (9η θέση) και η οικογένεια Οfer της Zodiac (10η θέση).

Η «κενή» είναι η 6η θέση, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Αγγελικούσης, ο μεγαλύτερος Έλληνας εφοπλιστής ο οποίος κέρδισε δύο θέσεις από πέρυσι (ήταν όγδοος). Σχολιάζοντας τον κ. Αγγελικούση η εφημερίδα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα νέα σύγχρονα γραφεία του ομίλου στην Αθήνα, που έχουν και πολλές καινοτομίες όπως πράσινη στέγη, γεωθερμικά συστήματα, χώρους στάθμευσης εξοπλισμένους με ηλεκτρικό ρεύμα για την ηλεκτρική φόρτιση αυτοκινήτων κ.λπ.

Ωστόσο, εστιάζει και στις παραδόσεις του ομίλου που είναι η συνεχής στήριξη της ελληνικής σημαίας, η «εμμονή» του να παραμένει εκτός χρηματιστηρίων και η σημασία που δίνει στην εκπαίδευση των ναυτικών.

Δεύτερος Έλληνας στη 12η θέση της γενικής λίστας βρίσκεται ο Γιώργος Προκοπίου, ο οποίος κέρδισε τρεις θέσεις από πέρυσι και παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης suezmax πλοίων στον κόσμο, ενώ είναι ο πρώτος Έλληνας που παρήγγειλε μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU) .

Στην 22η θέση η Αγγελική Φράγκου, δεύτερη γυναίκα στις 100 διεθνείς προσωπικότητες της ναυτιλίας μετά την Κινέζα Hu Xiaolian, όμως η πρώτη εφοπλίστρια. Με 120 πλοία στις τέσσερις εισηγμένες της προσφέρει διαφορετικές επιλογές στους επενδυτές, όπως συνηθίζει να λέει η ίδια.

Στην 24η θέση, 14 θέσεις πιο ψηλά σε σχέση με το 2017, ο Πέτρος Παππάς, διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, διακρίθηκε το 2018 για τις τέσσερις εξαγορές που πραγματοποίησε, αλλά και την απόφασή του να τοποθετήσει scrubbers σε όλα τα πλοία του στόλου του.

Στην αμέσως επόμενη θέση, την 25η (δύο ψηλότερα από ό,τι το 2017) ο Γιώργος Οικονόμου της TMS και της Dryships, άνθρωπος των μεγάλων deals, με τελευταίο αυτό της μεταβίβασης της Ocean Rig, μιας εταιρείας με drill ships, μία συμφωνία αξίας 2,7 δισ. δολ.

Ακολουθεί στην 26η θέση ο Πίτερ Λιβανός της GasLog, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο οποίος αναμένεται να συνδέσει ακόμη περισσότερο το όνομά του με τις ενεργειακές πρωτοβουλίες της χώρας μας καθώς συμμετέχει στο Project LNG της Αλεξανδρούπολης.

Στην 43η θέση, 14 θέσεις πιο πάνω από πέρυσι, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης, ο οποίος κερδίζει διεθνώς μάχες εκπροσωπώντας τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ελληνική ναυτιλία αντιμετώπισε πολλαπλές απειλές και αυτό συνέβαλε στην ενίσχυση της πεποίθησης μεταξύ των μελών της ΕΕΕ ότι ο κ. Βενιάμης είναι ο σωστός άνθρωπος για δύσκολες περιόδους, αναφέρει η LloydsList, η οποία εστιάζει επίσης στις τελευταίες παρεμβάσεις του υπέρ των ασφαλών καυσίμων και κατά των scrubbers.

Στην 51η θέση ο επικεφαλής της μεγαλύτερης ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακής εταιρείας με containerships, ο Κωστής Κωνσταντακόπουλος της Costamare, ξεχώρισε και το 2018 και για τις συμμαχίες που εξασφαλίζει όπως με την V. Ships και την York Capital Management παλαιότερα και τον Peter Dοhle πρόσφατα.

Στην 59η θέση, εφτά θέσεις ψηλότερα από πέρυσι, βρίσκεται στη λίστα των 100 ναυτιλιακών προσωπικοτήτων ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η είσοδός του στην αγορά των LNG carriers και κυρίως η συμφωνία με την DSS Holdings ήταν από τις πλέον χαρακτηριστικές κινήσεις του Έλληνα εφοπλιστή στη ναυτιλία.

Για πρώτη φορά βρέθηκε στη λίστα των lloydslist και συγκεκριμένα τη θέση 74, ο Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος με την ιδιότητα του προέδρου της Bimco, μαζί με τον Angus Frew, γενικό γραμματέα της οργάνωσης. Η Bimco παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στα θεσμικά θέματα της διεθνούς ναυτιλίας και ο κ. Παπαγιαννόπουλος έχει συμβάλει τα μέγιστα σε αυτό.

Λίγο πιο κάτω, στην 77η θέση, συναντάμε τον Νίκο Τσάκο, πρώην πρόεδρο της Intertanko και επικεφαλής της ΤΕΝ, μιας από τις πλέον αξιοπρόσεκτες εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες του κλάδου των δεξαμενοπλοίων. Στην αμέσως επόμενη θέση είναι ο Δημήτρης Φαφαλιός, πρώτη φορά στη λίστα των «100», ως νέος πρόεδρος της Intercargo, της οργάνωσης των πλοιοκτητών με πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, η οποία έχει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στα διεθνή forums της ναυτιλίας.

Για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των «100» και ειδικότερά την 80ή θέση και ο Γιώργος Λογοθέτης, του Libra Group.

Στην 95η θέση ο Πάνος Λασκαρίδης, που ως πρόεδρος της ένωσης των εφοπλιστών φορέων της Ευρώπης στοχεύει να επικοινωνήσει στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει παγκοσμίως η ευρωπαϊκή ναυτιλία.

Την ελληνική παρουσία κλείνει στη θέση 96 της λίστας η Δέσποινα Θεοδοσίου, πρόεδρος της Wista International.