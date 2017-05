0 SHARES Share Tweet

Ι. EΠΙΤΕΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δημοσιονομική πολιτική



1. Υιοθέτηση προϋπολογισμού για το 2017 4

2. Υιοθέτηση παραμετρικών μέτρων για την επίτευξη συμπεφωνημένων δημοσιονομικών στόχων έως το τέλος του 2018, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων μέτρων για την αναθεώρηση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. 4

Δημοσιονομικά μέτρα μετά το πρόγραμμα

3. Μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για 2018-21 με βάση τους μεσοπρόθεσμους στόχους που έχουν συμφωνηθεί και οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν χωρίς μέτρα επιβλαβή για την ανάπτυξη. 4

4. Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με στόχο σταθερή μείωση του κόστους κατά 1% του ΑΕΠ το 2019-21. 4

5. Μεταρρύθμιση φόρου ατομικού εισοδήματος και μείωση δαπανών καθαρού κόστους της τάξης του 1% επί του ΑΕΠ το 2020 και (2021). 4

6. Φορολογικό πακέτο τόνωσης της ανάπτυξης που να αντιστοιχεί σε καθαρούς όρους με τα έσοδα από τη μεταρρύθμιση του φόρου ατομικού εισοδήματος. 4

7. Στοχευμένο πακέτο δαπανών αντίστοιχο σε καθαρούς όρους με τα έσοδα από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που περιλαμβάνει αύξηση στις δαπάνες για στοχευμένες παροχές κοινωνικής πρόνοιας, υψηλής ποιότητας επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές και πολιτικές στην αγορά εργασίας. 4

8. Nα γίνει νομική γνωμοδότηση ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση συνάδει με το ελληνικό σύνταγμα και με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και λεπτομερής ποσοτική έκθεση του αναδιανεμητικού οφέλους της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. 4



Μεταρρύθμιση φορολογικής πολιτικής

9. Αναθεώρηση της εταιρικής φορολογικής νομοθεσίας που καλύπτει εξαγορές και συγχωνεύσεις και εφαρμογή των αρχών του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όσον αφορά στις συγχωνεύσεις και μεταβίβαση των τιμολογίων. 4

10. Παράταση της προσωρινής εθελοντικής συνεισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας το 2018. 4

11. Επανεξέταση και μεταρρύθμιση των διαδικασιών φορολογικής διαχείρισης για αναγκαστική πώληση ενεργητικού σε πλειστηριασμούς του Δημοσίου. 4

12. Κατάργηση του άρθρου 6 του νόμου 2523/1997. 4



Μεταρρύθμιση δημοσίων εσόδων: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων



13. Ολοκλήρωση της υπογραφής της συμφωνίας σε επίπεδο υπηρεσιών, σε συμφωνία με τους θεσμούς. 6

14. Ψήφιση νομοθεσίας για την παροχή άμεσου αποτελέσματος αναφορικά με τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των μελών του δ.σ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και για το διεθνή εμπειρογνώμονα που βοηθά το συμβούλιο. 4

15. Ψήφιση του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως έχει συμφωνηθεί. 4

16. Επιλογή και διορισμός 55 από τους βασικούς μάνατζερ. 6

17. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα υιοθετήσει το στρατηγικό πλάνο έως τον Μάρτιο του 2017. 6

18. Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η Γενική Οδηγία για Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες είναι σε πλήρη λειτουργία. 6

19. Υιοθέτηση της δευτερεύουσας νομοθεσίας που προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι θέσεις των μάνατζερ πρέπει να έχουν κυλιόμενο χαρακτήρα. 6

20. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα υιοθετήσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο. 6

Μεταρρύθμιση δημόσιων εσόδων: Βελτίωση συμμόρφωσης

21. Υιοθέτηση σχεδίου για αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων και μέτρων για τη βελτίωση της συμμόρφωσης σε επίπεδο διατύπωσης και της συμμόρφωσης σε επίπεδο πληρωμών. 6

22. Ψήφιση νομοθεσίας για την προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών. 4



Μεταρρύθμιση δημόσιων εσόδων: Καταπολέμηση φοροαποφυγής

23. Δημιουργία εγγράφου πολιτικής για τη διευκρίνιση των βασικών αξόνων και χρονοδιαγράμματος της μεταρρύθμισης με σκοπό τη βελτίωση του μοντέλου συνεργασίας ανάμεσα στη δικαιοσύνη και τη φορολογική διοίκηση προκειμένου να καταπολεμηθούν οι υψηλού προφίλ φορολογικές απάτες. 6

24. Υιοθέτηση νομοθεσίας που καθιστά τις δυνατότητες του οικονομικού εισαγγελέα σύμφωνες με την ανεξαρτησία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 4

25. Υιοθέτηση νομοθεσίας που επιτρέπει στους εισαγγελείς να στέλνουν πληροφορίες στη φορολογική διοίκηση ως απλή πληροφορία χωρίς δεσμευτικό αποτέλεσμα, αφήνοντας στη φορολογική διοίκηση τη διακριτική ευχέρεια να διαχειρίζεται την πληροφορία. 4

26. Οι Αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία που θα εμποδίζει τη φορολογική διοίκηση και το προσωπικό της να εφαρμόζει ελέγχους και να κάνει έρευνες με εντολή των εισαγγελέων. 4

Μεταρρυθμίσεις δημόσιων εσόδων: Τελωνεία και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

27. Υιοθέτηση της στρατηγικής κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. 6

28. Δημιουργία σχεδίου δράσης για την εφαρμογή ενός οδικού χάρτη διευκόλυνσης του εμπορίου. 6

29. Δημιουργία χρονοδιαγράμματος για την πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό για όλες τις κινητές μονάδες έως τον Ιούνιο του 2017 το αργότερο. 6



Μεταρρυθμίσεις δημοσίων εσόδων: Μεταρρυθμίσεις είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

30. Διασφάλιση ότι το μητρώο των αυτοαπασχολούμενων συνεισφερόμενων θα έχει πλήρως δοκιμαστεί και θα λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2017. 6



Διαχείριση δημόσιων οικονομικών

31. Παρουσίαση μεσοπρόθεσμου σχεδίου δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και δικλίδες ασφαλείας που θα διασφαλίζουν τη μεταβίβαση του παθητικού του ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ στη διάρκεια της σχετικής περιόδου. 6

32. Οι αρχές θα τροποποιήσουν την εθνική νομοθεσία που ενσωματώνει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει εάν το κάθε προσχέδιο προϋπολογισμού εναρμονίζεται πλήρως με το Σύμφωνο Σταθερότητας της Ε.Ε. 4

Δημόσιες προμήθειες

33. Θα τεθεί σε ισχύ νέο, κεντρικά οργανωμένο, πρόγραμμα προμήθειας για τις ανάγκες του 2017. 4

34. Υιοθέτηση της στρατηγικής για δημόσιες προμήθειες με σκοπό την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της. 6

35. Οι ελληνικές αρχές θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να διασφαλίσουν τη λειτουργία τoυ νέου κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 4



Βιώσιμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας: Συντάξεις

36. Με την προοπτική να καταργηθεί σταδιακά το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), υιοθέτηση των υπουργικών αποφάσεων για τους κανονισμούς καταβολής για το 2017. 4

37. Για την πλήρη εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που έχει νομοθετηθεί ως προαπαιτούμενο για την πρώτη αξιολόγηση, υιοθέτηση όλων των αναγκαίων εγκυκλίων που σχετίζονται με τα άρθρα 7,8, 12, 13 και 28 και των υπουργικών αποφάσεων (που σχετίζονται με τα άρθρα 5.4, 18.11, 38.8, 38.10, 39.2, 39.18, 40.12, 43.2, 45.5, 73.1, 57, 70.3, 73.2, 80, 81.1, 81.3, 83.1, 86, 87, και 92.4 στο Νόμο 4387/16. 4

38. Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας έτσι ώστε, αρχής γινομένης από τον Ιανουάριο του 2018, η βάση συνεισφοράς από τους αυτοαπασχολούμενους να θεωρούνται τα ακαθάριστα κέρδη προ συνεισφοράς κοινωνικής ασφάλισης του προηγούμενου έτους. Η βάση συνεισφοράς μειώθηκε προσωρινά 15% το 2018, χωρίς να υπάρξει άλλη μείωση. 4

39. Δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης ενιαίου συστήματος ελέγχου και πληρωμών συντάξεων «Ήλιος». 6

40. Η συγχώνευση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ θα οδηγήσει σε σημαντικά έσοδα και μέσω της μείωσης του προσωπικού. 6

41. Επανυπολογισμός και επεξεργασία των συνταξιοδοτικών εφαρμογών με βάση τους νέους κανονισμούς (Νόμος 4387/2016). 6



Βιώσιμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας: Υγεία

42. Εκλογίκευση των δαπανών στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Υιοθέτηση οροφής clawback. 4

43. Υιοθέτηση σε συμφωνία με τους θεσμούς διαρθρωτικών μέτρων που περιλαμβάνουν δαπάνες για διαγνωστικά κέντρα, φαρμακευτικά και ιδιωτικές κλινικές και άλλα έξοδα στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ που δεν καλύπτονται από το clawback. 4

44. Πραγματοποίηση ελέγχων τακτικών και ελέγχων clawbacks. 6

45. Βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας του κόστους στα νοσοκομεία. 4

46. Μείωση των φαρμακευτικών δαπανών. 4

47. Βελτίωση της δομής κινήτρων για τους φαρμακοποιούς, συμπεριλαμβανομένης της διάρθρωσης των κερδών για την υποστήριξη της διείσδυσης γενοσήμων. 4

Κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας: Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας

48. Συμπληρωτικό Εισόδημα Ασφαλείας (ΣΕΑ). 4

49. Οι αρχές θα στηρίξουν την ομαλή εφαρμογή του ΣΕΑ με εκπαίδευση του προσωπικού όλων των περιφερειών, μοιράζοντας υλικό επικοινωνίας σε όλες τις περιφέρειες και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του συστήματος. 6

50. Σχεδιασμός ΣΕΑ. Αναθεώρηση και έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης σε συμφωνία με τους θεσμούς. 4

51. Νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, στη βάση συστάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας. 4



ΙΙ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ



Διατήρηση της ρευστότητας



52. Οδικός χάρτης για χαλάρωση των capital controls. Θα δημοσιοποιηθεί από ΤτΕ και υπ. Οικονομικών έως 16/5. 6

NPLs: Ενίσχυση δευτερογενούς αγοράς

53. Αποτίμηση από τις αρχές και την ΤτΕ των εμποδίων στη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς. 6

54. Τροποποίηση του νόμου για την αδειοδότηση των εταιρειών διαχείρισης. Νομοθέτηση ως τις 16/5 και πράξη της ΤτΕ ως το τέλος Μαΐου (Ολοκληρώθηκε μερικώς). 4

NPLs: Έλεγχος της μη εξυπηρετούμενης έκθεσης των τραπεζών

55. Νομοθεσία για εξωδικαστικό συμβιβασμό, ν.4469/17. (Ολοκληρώθηκε). 4

56. Διασφάλιση νομικής κάλυψης ενεργειών στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων για τραπεζικά και στελέχη του Δημοσίου. Ημερομηνία στόχος: 16/5 (Σε εκκρεμότητα). 4

ΝPLs: Δικαστική πτώχευση

57. Ολοκλήρωση δευτερογενούς νομοθεσίας. Ημερομηνία στόχος: 16/5 (Ολοκληρώθηκε μερικώς). 4

58. Προκήρυξη διαγωνισμού για εξειδικευμένα στελέχη. Ημερομηνία στόχος: Τέλος Μαΐου (Ολοκληρώθηκε μερικώς). 4

NPLs: Πτωχευτική διαδικασία

59. Τροποποίηση πτωχευτικού 4446/16 (Ολοκληρώθηκε). 4

60. Τροποποίηση πτωχευτικού, απλοποίηση για μμε. Ημερομηνία στόχος: 16/5 (Σε εκκρεμότητα). 4

Εταιρική διακυβέρνηση: Αναμόρφωση δ.σ.

61. Διασφάλιση από ΤΧΣ της αναμόρφωσης των δ.σ. σύμφωνα με τον νόμο (Ολοκληρώθηκε). 6

62. Τα μέλη των δ.σ. εκπρόσωποι του Δημοσίου πληρούν τα κριτήρια του νόμου (Ολοκληρώθηκε). 6

63. Διορισμός CEO στο ΤΧΣ σύμφωνα με τον νόμο. Έχει υποβληθεί η short list. Ημερομηνία στόχος: 16/5 (Ολοκληρώθηκε μερικώς). 6



ΙΙΙ. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

64. Αγορά εργασίας: Νομοθεσία, που θα διασφαλίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις του 2011 για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις θα παραμείνουν εν ισχύ έως το τέλος του προγράμματος. 4

65. Αγορά εργασίας – Μαζικές απολύσεις: Τροποποίηση της νομοθεσίας για τις μαζικές απολύσεις, προκειμένου να αντικατασταθεί το σημερινό πλαίσιο με μία διαδικασία προειδοποίησης έως τριών μηνών. 4

Αγορά εργασίας: Βιομηχανική δράση

66. Νομοθεσία για fast track δικαστική διαδικασία, που θα κρίνει τη νομιμότητα των απεργιών, αλλά και θα χρησιμοποιείται για διαμάχες που ανακύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα. 4

67. Εκσυγχρονισμός του νόμου 1264/1982 και άλλης σχετικής νομοθεσίας, ύστερα από διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους. Αναθεώρηση της λίστας με τις δικαιολογημένες αιτίες διακοπής της σύμβασης εργαζομένων. Εξορθολογισμός του συστήματος αποζημιώσεων μελών εργατικών συνδικάτων. 4

Αγορά εργασίας: Αδήλωτη εργασία

68. Σχέδιο δράσης για τη μάχη κατά της αδήλωτης εργασίας. 6

69. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας ορίζεται το θεσμικό σώμα αρμόδιο για το συντονισμό και την εποπτεία εφαρμογής του σχεδίου δράσης. 6

Εκπαίδευση και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

70. Ευθυγράμμιση του νόμου ιδιωτικής εκπαίδευσης με τις προγραμματικές δεσμεύσεις, που αφορούν την πολιτική αγοράς εργασίας και την καλύτερη ρύθμιση. 4

71. Κυκλοφορία της έκθεσης του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με μία αρχική έκθεση τον Ιούλιο του 2017 και μία οριστική έως τον Νοέμβριο του 2017. 6

72. Έκδοση εγκυκλίου με το τριετές σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση. 6

73. Νομοθέτηση των πλαισίων ποιότητας για τα προγράμματα σπουδών και τη μαθητεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 4

74. Το υπουργείο Εργασίας θα οριστικοποιήσει με τους θεσμούς τους όρους αναφοράς και τον προϋπολογισμό για τους οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 6

Αγορές προϊόντων: Συστάσεις εργαλειοθήκης

75. Εργαλειοθήκη I – Οικοδομικά υλικά. Ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Οργανισμό Τυποποίησης για την τυποποίηση των οικοδομικών υλικών, σε συμφωνία με τις σχετικές συστάσεις της εργαλειοθήκης. 6

76. Εργαλειοθήκη ΙΙΙ – Υιοθέτηση τουλάχιστον 270 από τις συστάσεις στην εργαλειοθήκη ΙΙΙ του ΟΟΣΑ. 4

77. Εργαλειοθήκη Ι – Εφαρμογή της μεταρρύθμισης τιμολόγησης over the counter, εξαιρουμένων των over the counter αγορών από νοσοκομεία. 4

78. Εργαλειοθήκη Ι – Οι αρχές θα τροποποιήσουν τον νόμο 4177/2013 αφαιρώντας τους περιορισμούς στο μέγεθος και το είδος των καταστημάτων που μπορούν να λειτουργούν την Κυριακή. 4



Αγορές προϊόντων: Αδειοδότηση επενδύσεων

79. Υιοθέτηση πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας για τους τρεις πρώτους κλάδους. 4

80. Οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία που θα απλοποιεί τη διαδικασία έκδοσης αδειών για τις επιχειρήσεις στον κλάδο τροφίμων ζωικής προέλευσης. 4



Αγορές προϊόντων: Διοικητικό βάρος

81. Υιοθέτηση μέτρων, σε συμφωνία με τους θεσμούς, για την αντιμετώπιση ενός αριθμού συστάσεων στον πρώτο γύρο της εκ των υστέρων αξιολόγησης. 6

82. Υιοθέτηση πρωτογενούς νομοθεσίας για one stop shops για τις επιχειρήσεις. 4

83. Υιοθέτηση νομοθεσίας για τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ για τις άδειες εμπόρων καυσίμων. 4



Αγορές προϊόντων: Εκ των υστέρων αξιολόγηση του αντικτύπου

84. Μέτρα, σε συμφωνία με τους θεσμούς, για μία σειρά συστάσεων στον πρώτο γύρο της εκ των υστέρων αξιολόγησης. 4

85. Συμφωνία με τους θεσμούς για τους όρους του 2ου γύρου εκτίμησης των επιπτώσεων επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων (π.χ. τιμές βιβλίων και τουρισμός). 6



Επιχειρηματικό περιβάλλον: Κλειστά επαγγέλματα

86. Υιοθέτηση πρωτογενούς νομοθεσίας για διαβούλευση σχετικά με την άρση αδικαιολόγητων και δυσανάλογων περιορισμών στις δραστηριότητες των μηχανικών. 4

87. Υιοθέτηση πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας για τις συστάσεις εξωτερικών συμβούλων σχετικά με το επάγγελμα των λιμενεργατών. 4

88. Υιοθέτηση πρωτογενούς νομοθεσίας για το μητρώο μηχανικών δημοσίων έργων. 4

Χρήση γης

89. Υιοθέτηση νόμου, που θα τροποποιεί τον νόμο 4269/2014. 4

90. Υποβολή προεδρικού διατάγματος για τις χρήσης γης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.4

91. Υπουργική απόφαση για τις τεχνικές εξειδικεύσεις τοπικών και ειδικών χωρικών σχεδίων. 4

92. Οι δασικοί χάρτες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί θα ανέβουν στο διαδίκτυο. 6

93. Το ΚΥΣΟΙΠ θα υιοθετήσει επισήμως νέο πλαίσιο αρχών και οδικό χάρτη για τα γραφεία κτηματογράφησης ανά τη χώρα στη βάση τεχνικής βοήθειας της Παγκόσμιας Τράπεζας και σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 6



Δίκτυα. Ενέργεια. Αγορά ηλεκτρικού ρεύματος

94. Επίσημη πρόταση για διαρθρωτικά μέτρα που θα εφαρμοστούν για συμμόρφωση με τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων σχετικά με τις αποφάσεις της Κομισιόν C(2008) 824 και C(2009) 6244 για τον λιγνίτη. 6

95. Το ΚΥΣΟΙΠ θα υιοθετήσει αρχές για τα διαρθρωτικά μέτρα που αφορούν τα εργοστάσια λιγνίτη. 6

96. Δημοπρασίες NOME. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν την πώληση και την έναρξη παράδοσης του 8% του συνόλου του όγκου ηλεκτρικού ρεύματος του 2005 στο διασυνδεδμένο σύστημα. 6

97. Δημοπρασίες NOME. H ΡΑΕ θα αποφασίσει α) πρόσθετες ποσότητες που θα δημοπρατηθούν, οι οποίες θα ισούνται με τον ετήσιο στόχο μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ ΔΕΗ+2,31% στην αγορά λιανικής, β) τον αριθμό των δημοπρασιών που απαιτούνται για τον στόχο και γ) τις ποσότητες ανά δημοπρασία. 6

98. Δημοπρασίες ΝΟΜΕ: Ο Νόμος 489/2016 θα τροποποιηθεί όσον αφορά τις τιμές εκκίνησης (προαπαιτούμενο), έτσι ώστε τον Ιούνιο κάθε χρόνου, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα αναθεωρούν την τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών βάσει της πρότασης της ΡΑΕ, ενσωματώνοντας i) τις τιμές CO2 και ii) επικαιροποιημένων στοιχείων για το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ. 6

99. Δημοπρασίες ΝΟΜΕ: Το σχέδιο δράσης του ΚΥΣΟΙΠ και η νομοθεσία που αφορά τις ΝΟΜΕ θα τροποποιηθούν, έτσι ώστε:

1. Να τροποποιηθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης, έτσι ώστε οι προσαρμοσμένες ποσότητες να ισχύουν στο S+1 σε περίπτωση απόκλισης από τον στόχο που προσδιορίζεται στο εξάμηνο S. Η πρώτη διαδικασία παρακολούθησης θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2017.

2. Να εισαχθεί η ανατροπή του μισού από το 8% που πωλήθηκε το 2016 (δηλ. 4% του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας στο 2015 στο διασυνδεδεμένο σύστημα), με φυσικές παραδόσεις που αρχίζουν τον Δεκέμβριο του 2017, διασφαλίζοντας τη συνέχεια μεταξύ των περιόδων παράδοσης, αποφεύγοντας τις διακοπές. Για το 2018 και το 2019, 6% και 9% των ποσοτήτων που πωλούνται αντιστοίχως το 2017 και το 2018 θα μεταφερθούν, με φυσικές παραδόσεις που αρχίζουν τον Δεκέμβριο κάθε αντίστοιχου έτους. Βάσει των ανωτέρω, οι συνολικές ποσότητες NOME των ετών 2017, 2018 και 2019 θα είναι αντίστοιχα 16%, 19% και 22%, εκτός εάν προσαρμοσθούν έγκαιρα από τον προαναφερθέντα μηχανισμό προσαρμογής στο S + 1.

3. Παράλληλα με την εξαμηνιαία εκτίμηση των επιπτώσεων του Ιανουαρίου 2018 και κάθε επόμενη εκτίμηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται κοινή αξιολόγηση από τις αρχές και τους θεσμούς, λαμβάνοντας υπόψη την εισαγωγή της μελλοντικής αγοράς του Target Model, η οποία θα αξιολογήσει i) ενδεχόμενη προσαρμογή του μηχανισμού ΝΟΜΕ και ii) ενδεχόμενη ανάγκη υιοθέτησης πρόσθετων διαρθρωτικών μέτρων σε ευθυγράμμιση με τα χαρακτηριστικά του γενικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ.

4. Ο ΛΑΓΗΕ θα παρέχει πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση για τα αποτελέσματα των δημοπρασιών. 4

100. Οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ. Ως προαπαιτούμενο οι αρχές και η ΔΕΗ θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ. 6

101. Οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ. Οι αρχές και οι θεσμοί θα συμφωνήσουν έναν οδικό χάρτη για την εκκαθάριση των συσσωρευμένων οφειλών ΥΚΩ προς τη ΔΕΗ. 6

102. ΑΔΜΗΕ. Η ΔΕΗ και ο στρατηγικός επενδυτής θα υπογράψουν τη συμφωνία αγοράς μετοχών (Share Purchase Agreement) για το 24% του ΑΔΜΗΕ. Η συμφωνία θα υπογραφεί πριν από το κλείσιμο. 6

103. Μηχανισμός επάρκειας. Οι αρχές θα γνωστοποιήσουν εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη νέα μελέτη επάρκειας από τον ΑΔΜΗΕ. 6

104. Λογαριασμός ΑΠΕ. Οι αρχές θα εφαρμόσουν την αναθεωρημένη νομοθεσία για το λογαριασμό ΑΠΕ εφαρμόζοντας τον μηχανισμό προσαρμογής για τον Δεκέμβριο του 2016 με προσαρμογές που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017, όπως ορίζεται στη νομοθεσία που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2016. 6

105. Target Model. Οι αρχές θα καταρτίσουν έναν οδικό χάρτη για την έκδοση των αναγκαίων ρυθμιστικών αποφάσεων, την προσέγγιση για τη σύνταξη των τεχνικών κωδικών που χρειάζονται και τα βήματα για την εφαρμογή των τεχνικών εργαλείων προς την κατεύθυνση των ισορροπημένων αγορών από την 1η Ιανουαρίου 2018. 6

106. Βιομηχανίες δικτύων: Ενέργεια. Μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου. Η πρώτη δημοπρασία υπό το αναθεωρημένο πρόγραμμα απελευθέρωσης φυσικού αερίου όπως εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα πραγματοποιηθεί. Η ποσότητα που θα δημοπρατηθεί για το 2017 θα ανέλθει στο 16% της ετήσιας προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ στους πελάτες της. 6

Βιομηχανίες δικτύων: Εταιρείες ύδρευσης

107. Υιοθέτηση της νομοθεσίας που θα καθορίζει τους κανόνες χρέωσης για τις υπηρεσίες ύδρευσης με βάση τις προτάσεις της Ειδικής Γραμματείας για το Νερό. 4

108. Λήψη άμεσων βημάτων που να διασφαλίζουν την επαρκή στελέχωση της Γενικής Γραμματείας για το Νερό, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τα καθήκοντά της και θα λάβει συγκεκριμένα βήματα για την ενδυνάμωση της Γενικής Γραμματείας για το Νερό, ώστε να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις με τον αναγκαίο βαθμό ανεξαρτησίας. 6

109. Η ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ+0,18% και η ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ+3,03% θα προετοιμάσουν επιχειρηματικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων και επενδύσεων σε βασικά προγράμματα ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία. 6

Βιομηχανίες δικτύων: Μεταφορές και logistics

110. Ενεργοποίηση του νόμου περί logistics. 4

111. Υιοθέτηση της στρατηγικής logistics με σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει χρονικές δεσμεύσεις. 4

112. Οριστικοποίηση του όρου αναφοράς για ένα γενικό σχέδιο μεταφορών για την Ελλάδα, που θα καλύπτει όλες τις διόδους μεταφορών(οδικά δίκτυα, σιδηρόδρομοι, ναυτιλία, εναέριοι και πολλαπλοί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων και παραμέτρων logistics). 6

113. Oι αρχές θα προετοιμάσουν μια συνολική αξιολόγηση των επιδοτήσεων για όλες τις διόδους μεταφορών. 6

Ιδιωτικοποίηση: Διαγωνισμοί

114. Η διάρκεια «ζωής» του ΤΑΙΠΕΔ θα παραταθεί για τρία χρόνια. 6

115. Υιοθέτηση μέσω του ΚΥΣΟΙΠ του Προγράμματος Αξιοποίησης Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων που έχει εγκριθεί από το ΤΑΙΠΕΔ. Το Πρόγραμμα θα επικαιροποιείται σε εξαμηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ. Και το ΚΥΣΟΙΠ θα υιοθετεί το Πρόγραμμα. 6

116. Το ΤΑΙΠΕΔ θα ξεκινήσει διαδικασίες προμήθειας για την πρόσληψη συμβούλων για τους εναπομείναντες διαγωνισμούς του Προγράμματος Αξιοποίησης Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, ΟΤΕ ΟΤΕ+1,14% και μερίδιο 30% του ΔΑΑ. 6

117. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. θα προκηρύξει διαγωνισμό για την κατασκευή και πλήρη εξοπλισμό των τριών σταθμών διοδίων(Βενέτικου, Θεσσαλονίκης και Αλιάκμονα), για τρεις σταθμούς (Ασπροβάλτα, Καβάλα και Στρυμονικό). Η Ελληνική Δημοκρατία θα εκδώσει υπουργική απόφαση που θα προσδιορίζει τη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου «ανοικτού» συστήματος διοδίων, όπως προτείνεται από τον Τεχνικό Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ. 6

118. Για το Ελληνικό, οι αρχές θα: α) διευθετήσουν τα δασικά και αρχαιολογικά ζητήματα, β) διορίσουν ειδική επιτροπή ειδικών σε συνεργασία με τους επενδυτές, γ) υιοθετήσουν αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη χορήγηση αδειών καζίνο στην περιοχή της Αττικής. 4

119. Το ΤΑΙΠΕΔ θα εγκαινιάσει νέα διαδικασία διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση του 66% του ΔΕΣΦΑ. 4

120. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν τα προαπαιτούμενα που εκκρεμούν και που έχουν ορισθεί από τους θεσμούς και το ΤΑΙΠΕΔ και που έπρεπε να είχαν κλείσει τον Φεβρουάριο του 2017 και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το τμήμα. 4

121. Οι αρχές θα αναθεωρήσουν τη νομοθεσία για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε ευθυγράμμιση με την έκθεση συμμόρφωσης του Οκτωβρίου 2016. 4



Ιδιωτικοποίηση: Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

122. Η Γενική Συνέλευση του HCAP θα υιοθετήσει τα τμήματα εσωτερικής νομοθεσίας που αναφέρονται παρακάτω:

α. πλαίσιο για την προετοιμασία στρατηγικού σχεδίου.

β. Κριτήρια επιλεξιμότητας και διορισμού των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

γ. Εσωτερικοί κανόνες του Εποπτικού Συμβουλίου.

δ. Κριτήρια επιλεξιμότητας και διορισμού του διοικητικού συμβουλίου.

ε. Αποτίμηση και απομάκρυνση του δ.σ.

στ. Πολιτική αμοιβών και αποζημιώσεων για το δ.σ.

ζ. Υποβολή εκθέσεων και ελεγκτικολογιστικός έλεγχος.

η. Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης του HCAP.

θ. Σύγκρουση συμφερόντων

για το HCAP. 6

123. Η διαδικασία για τον καθορισμό του εναπομείναντος χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων που θα μεταβιβαστούν θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των θεσμών και των ελληνικών αρχών. Ένας κατάλογος περιουσιακών στοιχείων για μεταβίβαση θα καθοριστεί στη βάση των συμπεφωνημένων κριτηρίων. Η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να γίνει αμέσως, ως προαπαιτούμενο. (ΝΑΙ για τη μεταβίβαση). 6

124. Η διαδικασία καθορισμού του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας που θα μεταβιβαστεί στο Ταμείο θα συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ των θεσμών και των ελληνικών αρχών. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει και τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας, που θα αποτελείται από εκπροσώπους του υπουργείου Οικονομικών, αρμόδιων υπουργείων και του HCAP (μέσω ΤΑΙΠΕΔ και ETAΔ). Η ομάδα εργασίας θα ανταλλάσσει τακτικές εκθέσεις με το υπουργείο Οικονομικών και το HCAP (και το ΥΠΟΙΚ θα μοιράζεται τις εκθέσεις με τους θεσμούς). 4

125. Το εποπτικό συμβούλιο θα ολοκληρώσει την επιλογή των μελών δ.σ. συμπεριλαμβανομένου και του διευθύνοντος συμβούλου και το δ.σ. θα συγκροτηθεί σε σώμα. 6

126. Το δ.σ. θα αξιολογεί το συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ. 6

127. Οι αρχές των δέκα περιφερειακών λιμανιών θα παραμείνουν στο ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει με τα βήματα που χρειάζονται για συμφωνίες παραχώρησης για εκείνους όπου υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης. Αυτό θα συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων ως προαπαιτούμενο. 4

128. Οι αρχές θα παρουσιάσουν την αναφορά που θα έχει προετοιμαστεί από εξωτερικό σύμβουλο σχετικά με την ΕΑΒ επί τη βάσει των όρων αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς. 6



IV. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημόσια διοίκηση. Κινητικότητα

129. Έγκριση νομοθεσίας για ένα νέο, μόνιμο πρόγραμμα κινητικότητας, το οποίο θα προωθεί τη χρήση περιγραφών εργασιακών θέσεων και θα συνδέεται με μια online βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις κενές θέσεις. 4

130. Για την εφαρμογή του προγράμματος, προσχέδια οργανογραμμάτων από όλα τα υπουργεία που χρειάζονται αναδιοργάνωση θα υποβληθούν στο Συμβούλιο του Κράτους. 4

131. Δημόσια διοίκηση – ειδικά μισθολόγια. Οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία για την ολοκλήρωση του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων, ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία, όπως είχε χρησιμοποιηθεί για το ενιαίο μισθολόγιο. 4



Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης

132. Υποβολή προσχεδίου προεδρικού διατάγματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον ορισμό αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Γραμματειών. Έγκριση της νομοθεσίας για τον καθορισμό μισθών και επιδομάτων. 4

133. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης θα οριστικοποιήσει τον διορισμό όλων των μελών της επιτροπής επιλογής. 6

Επιλογή Διευθυντών για τη Δημόσια Διοίκηση

134. Έγκριση υπουργικής απόφασης για δομημένες συνεντεύξεις, έκδοση εγκυκλίου για την αναγνώριση εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, έκδοση εγκυκλίου για περιγραφή θέσεων εργασίας. 4

135. Πρόσκληση για Γενικούς Διευθυντές Ανθρωπίνων Πόρων και Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, με τους διορισμούς να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2017. 6

136. Σχήμα Αξιολόγησης Επιδόσεων της Δημόσιας Διοίκησης- Έκδοση της απαιτούμενης υπουργικής απόφασης. 4

137. Δικαιοσύνη. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση όλων των σχετικών προϋποθέσεων για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Πιλοτική εκδοχή ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Μάχη κατά της διαφθοράς

138. Τροποποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων. 4

139. Νομοθεσία για θωράκιση ερευνών οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς από πολιτικές παρεμβάσεις. 4

Ανεξάρτητες Αρχές

140. Συμφωνία με τους θεσμούς για τις αρχές και τα βασικά στοιχεία της αναθεώρησης του Νόμου 3051/2002 για τις συνταγματικά προστατευόμενες ανεξάρτητες αρχές. 6