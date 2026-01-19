Πάνω από 63.000 προσλήψεις μέσω 5+1 προγραμμάτων της ΔΥΠΑ – Τι πρέπει να γνωρίζετε

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Περισσότεροι από 63.000 άνεργοι αναμένεται να βρουν θέση εργασίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, από τα νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Η υπηρεσία απασχόλησης φαίνεται να δίνει έμφαση στην απασχόληση των νέων, των γυναικών και των μακροχόνια άνεργων, ωστόσο ειδικά προγράμματα υπάρχουν και για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.

Παράλληλα, η ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας έρχεται στο προσκήνιο, με τη ΔΥΠΑ να επιδοτεί χιλιάδες ανέργους που θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.

5+1 προγράμματα απασχόλησης

Πρόγραμμα πρόσληψης 10.000 άνεργων γυναικών – Έμφαση στις μητέρες

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης εκκινεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω της ΔΥΠΑ, με υπουργική απόφαση που υπογράφει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 5.000 νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την ερχόμενη Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ΕΔΩ

Πρόγραμμα πρόσληψης 2.000 άνεργων σε Μακεδονία – Θράκη

Πρόκεται για πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πρόσληψη 2.000 ανέργων, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στα 875 ευρώ και αφορά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Ωφελούμενοι του προγράμματος, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η δικαιούχος επιχείρηση, είναι:

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ των περιοχών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ των περιοχών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ηλικίας 18 ετών και άνω, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

Πρόγραμμα για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από ανέργους νέων 18–29 ετών

Το πρόγραμμα αφορά τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και απευθύνεται σε νέους 18–29 ετών, εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ, με στόχο να ενθαρρυνθεί η αυτοαπασχόληση και να αναπτυχθούν βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία 2.114 νέων επιχειρήσεων με επιχορήγηση 17.500 ευρώ ανά δικαιούχο, η οποία καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

5.500 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ,

6.000 ευρώ μετά τη συμπλήρωση του πρώτου εξαμήνου λειτουργίας,

6.000 ευρώ μετά το δεύτερο εξάμηνο.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 37 εκατ. ευρώ, με έμφαση σε γυναίκες άνεργες που θα δραστηριοποιηθούν σε τομείς πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να λειτουργήσουν ως ατομικοί επιχειρηματίες ή να συστήσουν εταιρεία (ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.ά.).

Πρόγραμμα απασχόλησης 5.971 νέων 18–29 ετών

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα 12μηνης απασχόλησης για 5.971 νέους ηλικίας 18–29 ετών, με επιχορήγηση έως 1.256 ευρώ τον μήνα ανά θέση.

Το πρόγραμμα καλύπτει μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος και στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους χωρίς επαγγελματική εμπειρία.

Ωφελούμενοι είναι νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs), εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, σε όλη τη χώρα.

Πρόγραμμα απασχόλησης 40.000 ανέργων άνω των 30 ετών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 40.000 άνεργους άνω των 30 ετών, με προτεραιότητα στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 35% έως 75% του συνολικού κόστους εργασίας, για διάστημα 12 μηνών, ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και προϋπόθεση ένταξης είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση συμμετοχής.

Επανένταξη ευάλωτων ομάδων και ΑμεΑ στην εργασία

Το πρόγραμμα αφορά την επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), με απασχόληση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, ωφελούμενοι είναι άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας, άτομα που ολοκλήρωσαν προγράμματα απεξάρτησης, αποφυλακισμένοι, νεαρά άτομα σε κοινωνικό κίνδυνο, διεμφυλικά πρόσωπα, θύματα εμπορίας ανθρώπων και ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας.

Προβλέπεται η δημιουργία 3.041 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω, με την επιδότηση να φτάνει έως 1.004 ευρώ τον μήνα, για διάρκεια 12 έως 18 μηνών.

Πηγή: cnn.gr