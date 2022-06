Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece: Ο κορυφαίος θεσμός για τη νεανική επιχειρηματικότητα επιστρέφει, για 13η χρονιά

Συνολική αξία επάθλων €100.000 μετρητά, για 3 νικητές

Ο κορυφαίος θεσμός των Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece, που διοργανώνει για 13η χρονιά ο Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – www.easygroup.com.gr and www.easyhistory.info, που συμπεριλαμβάνει και τις easyJet, easyHotel, easyCar, easyFerry, easyStudies κ.α.) και του Stelios Philanthropic Foundation, επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικά, για να επιβραβεύσει τις πιο αξιόλογες προσπάθειες στον χώρο της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Φέτος, ο θεσμός προσφέρει έπαθλα (δωρεά σε μετρητά) συνολικής αξίας €100.000 σε 3 νικητές και συγκεκριμένα: €50.000 στον πρώτο νικητή, €30.000 στον δεύτερο και €20.000 στον τρίτο.

Η έναρξη του φετινού θεσμού ανακοινώθηκε σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Μαΐου στα κεντρικά γραφεία του Stelios Philanthropic Foundation στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων του δημοσιογραφικού και επιχειρηματικού κόσμου. Στην εκδήλωση μίλησαν ο ίδιος ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, αλλά και ο κ. Νίκος Μουρκογιάννης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Stelios Philanthropic Foundation και επίτιμος καθηγητής στο Cass Business School, η κ. Μελίνα Πίσπα, Co-Founder του brand Sun of a Beach που το 2016 είχε ανακηρυχθεί νικήτρια εταιρεία, αλλά και ο κ. Αλέξανδρος Νάστος, Διευθύνων Σύμβουλος του easyBoat.com.

Τα 13α Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους και νέες Έλληνες επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1982 ή μετέπειτα) που έχουν ιδρύσει την εταιρεία τους στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον €30.000 το χρόνο. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 3 άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της εταιρείας μεταξύ τους.

Από το 2008, και με μια μικρή παύση τα έτη 2020 και 2021 λόγω πανδημίας, ο σημαντικός για την ελληνική επιχειρηματικότητα θεσμός ενισχύει ουσιαστικά την εθνική οικονομία της Ελλάδας. Συμπεριλαμβανόμενης της φετινής διοργάνωσης, τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece θα έχουν ενισχύσει τις νέες επιχειρήσεις της χώρας με το συνολικό ποσό των €1.020.000, από το 2008 έως σήμερα.

Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά online, μέσα από τη σελίδα του Stelios Philanthropic Foundation: https://steliosfoundation.gr/stelios_awards_for_young_entrepreneurs_in_greece_2022/.

Οι υποψήφιοι καλούνται να «κατεβάσουν» από εκεί τη σχετική φόρμα συμμετοχής, να τη συμπληρώσουν και να τη στείλουν σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση Margarita.Profyri@stelios.com, αναγράφοντας “STELIOS AWARDS FOR YOUNG ENTREPRENEURS” και το όνομά τους στο θέμα του e-mail. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022.

Νικητές και υποψήφιοι προηγούμενων ετών είναι ευπρόσδεκτοι και μπορούν να υποβάλουν εκ νέου συμμετοχή, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία και εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι νικητές έχουν την ευκαιρία -αλλά όχι την υποχρέωση- να γίνουν μέλη της easy family of brands.

Η διαδικασία επιλογής και οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω Zoom, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη μετακίνησης. Οι νικητές θα ανακοινωθούν από το ίδιο τον κ. Χατζηιωάννου στην Τελετή Απονομής των Βραβείων που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο μέσω Zoom.

Στο πλαίσιο του θεσμού, έχουν μέχρι σήμερα βραβευθεί συνολικά 43 επιχειρήσεις. Τo 2019, το πρώτο βραβείο κέρδισε η Hempoilshop (https://hempoilshop.gr/), εταιρεία που εμπορεύεται προϊόντα κλωστικής και βιομηχανικής κάνναβης, η οποία, εκτός από το βραβείο επιλέχθηκε από τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου ώστε να γίνει μέλος της easy family of brands: https://easyhemp.gr/.

Αντίστοιχα, το 2018 μεγάλος νικητής αναδείχθηκε το Ferryhopper (https://www.ferryhopper.com/), η πρωτοποριακή πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που μέσα από διάφορες λειτουργίες μετατρέπει τη διαδικασία online κράτησης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου σε μια απλή και ευχάριστη εμπειρία. Το Ferryhopper εντάχθηκε στο δυναμικό της easy family of brands, δημιουργώντας τη νέα πλατφόρμα http://www.easyferry.com.

Τις προηγούμενες χρονιές, νικήτριες ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες: Melira Greek Honey (2017), Sun of a Beach (2016), Sede (2015), Ancient Greek Sandals (2014), Nanobionic (2013), People for Business (2012), Fereikos Helix (2011), Fasmetrics (2010), Zoo.gr (2009) και Simply Burgers (2008).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece και τα κριτήρια συμμετοχής, επισκεφθείτε το https://steliosfoundation.gr/stelios_awards_for_young_entrepreneurs_in_greece_2022 ή αποστείλετε e-mail στο Margarita.Profyri@stelios.com ή καλέστε το +377 9880 1010 (ώρες γραφείου).

Λίγα Λόγια για το Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού, μη κυβερνητικού ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η υποστήριξη μιας σειράς από φιλανθρωπικές δραστηριότητες, κυρίως σε χώρες όπου έχει ζήσει και δραστηριοποιηθεί ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Κύπρο και το Μονακό. Το ίδρυμα προσφέρει στην κοινωνία με τους ακόλουθους τρόπους:

Βοηθά μεγάλο αριθμό ανθρώπων που αντιμετωπίζει δυσμενείς οικονομικές συνθήκες σε Ελλάδα και Κύπρο, μέσω τις πρωτοβουλίας «Φαγητό από Καρδιάς». Το πρόγραμμα αυτό, που ξεκίνησε το 2013, προσφέρει κάθε εργάσιμη ημέρα -χωρίς καμία διάκριση- σνακ σε ανθρώπους που εγγράφονται στο πρόγραμμα και προσέρχονται στα Κέντρα Διανομής. Κατά μέσο όρο, καταγράφονται 100.000 επισκέψεις το μήνα.

Προωθεί την ειρήνη στο νησί της Κύπρου. Κάθε χρόνο το Ίδρυμα προσφέρει πολλά δικοινοτικά βραβεία σε ομάδες που απαρτίζονται από έναν Τουρκοκύπριο και έναν Ελληνοκύπριο που συνεργάζονται στο νησί. Σε κάθε νικητήρια ομάδα απονέμεται χρηματικό έπαθλο ύψους €20.000. Από το 2009, η συνολική αξία των βραβείων που έχει χορηγηθεί για τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων ανέρχεται σε €4 εκ.

Προσφέρει οικονομική στήριξη σε άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα με ποικίλα αίτια – με έμφαση σε ιδρύματα που εδρεύουν στις τέσσερις χώρες που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση σοβαρών καταστροφών, το Ίδρυμα προσφέρει επιπλέον οικονομική ενίσχυση για την ανακούφιση των πληγέντων. Για παράδειγμα, τον Νοέμβριο του 2018, το ίδρυμα προσέφερε €505.000 στους συγγενείς των θανόντων από τις φονικές πυρκαγιές της ίδιας χρονιάς στο Μάτι Αττικής.

Υποστηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα των ατόμων με αναπηρία, προσφέροντας χρηματικά έπαθλα και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα που ανήκουν στη συγκεκριμένη κοινότητα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το βραβείο λειτουργεί σε συνεργασία με το Leonard Cheshire, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που επικεντρώνεται στη βοήθεια των Ατόμων με Αναπηρία. Τα βραβεία απονέμονται σε άτομα με αναπηρία που έχουν ξεκινήσει τη δική τους επιχείρηση.