5χρονο αγόρι «έσβησε» από τη ζέστη -Η μητέρα του τον ξέχασε 3 ώρες στο αυτοκίνητο

Τραγωδία στο Τέξας των ΗΠΑ όπου ένα 5χρονο αγόρι άφησε την τελευταία του πνοή στο αυτοκίνητο της μητέρας του. Το είχε ξεχάσει μέσα ενώ ετοίμαζε ένα πάρτι και το παιδί κατέληξε λόγω θερμοπληξίας.

Η μητέρα άφησε κατά λάθος το 5χρονο αγόρι μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο κάτω από τον ήλιο, για τρεις ώρες, γράφει η Daily Mirror. Ήταν βιαστική καθώς ήθελε να ετοιμάσει το πάρτι γενεθλίων της 8χρονης κόρης της, χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι ο μικρός γιός της ήταν ακόμη στο αυτοκίνητο.

Μόνο μετά από δύο ή τρεις ώρες παρατήρησε ότι ο πεντάχρονος έλειπε και λίγο αργότερα έκανε την τραγική ανακάλυψη. Βρήκε το αγοράκι νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο, όπως εξήγησε η αστυνομία του Τέξας. Νόμιζε ότι ο μικρός ήταν στο σπίτι, αλλά αφού έψαξε εκεί, στη συνέχεια βγήκε να ψάξει στο αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι τους στην κομητεία Χάρις, βορειοανατολικά του Χιούστον.

Ο σερίφης της κομητείας Χάρις Εντ Γκονζάλες επιβεβαίωσε ότι το παιδί πέθανε αφού είχε αφεθεί στο αυτοκίνητο για «αρκετές ώρες».

Η αστυνομία ανέφερε ότι η μητέρα είχε πάει με τα δύο παιδιά της σε ένα κατάστημα για να αγοράσει είδη για το πάρτι γενεθλίων της 8χρονης. Όταν επέστρεψαν στο σπίτι η μαμά και η κόρη βγήκαν από το αυτοκίνητο, αλλά το αγόρι παρέμεινε δεμένο στο κάθισμά του, δήλωσε ο σερίφης.