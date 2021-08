Αναστάτωση σε πτήση: Θεριακλού σπέρνει τον πανικό και την πετάνε έξω

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε αεροδρόμιο των ΗΠΑ όταν μια επιβάτης αποφάσισε να ανάψει ένα τσιγάρο λίγο πριν την απογείωση του αεροπλάνου στο οποίο είχε. Το περιστατικό σημειώθηκε, όπως αναφέρει ο Independent, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην σε πτήση από το Ντιτρόιτ στη Φλόριντα.

Το κάπνισμα έχει απαγορευθεί σε όλους τους χώρους των αεροδρομίων και κατά την διάρκεια των πτήσεων στις ΗΠΑ από το 2000, ενώ κάποιοι αυστηροί κανονισμοί για ορισμένες πτήσεις έχουν επιβληθεί από το 1988. Η απόφαση λοιπόν της απείθαρχης επιβάτιδος να καπνίσει ενώ βρίσκονταν εντός του αεροσκάφους προκάλεσε αντιδράσεις.

Όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω στο βίντεο, η γυναίκα απομακρύνθηκε από τους υπεύθυνους ασφαλείας του αεροδρομίου και οι υπόλοιποι πέταξαν – έστω και με μια καθυστέρηση – για το Ντιτρόιτ.

