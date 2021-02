Αστυνομικός και η γυναίκα του βιντεοσκόπησαν την ερωτική τους συνεύρεση με την ανήλικη κόρη συναδέλφου του

Ένας τεξανός αστυνομικός και η σύζυγός του κατηγορούνται για αποπλάνηση ανηλίκου όταν οι βιντεοσκοπημένες συνευρέσεις τους με τη 17χρονη έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας.

Ο Samuel Tejeda και η γυναίκα του Ashley παραδόθηκαν την Τετάρτη, μετά το ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολύσει το τοπικό αστυνομικό τμήμα την προηγούμενη βδομάδα. Η ανήλικη είναι κόρη συναδέλφου του δράστη στο ίδιο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που εξασφάλισε ο τηλεοπτικός σταθμός του Όστιν, KXAN, το ζευγάρι είχε εδώ και καιρό σεξουαλικές επαφές με τη μικρή.

