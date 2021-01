Αυτοκτόνησε μητέρα με κορωνοϊό: Κατηγορούσε τον εαυτό της επειδή κόλλησε η κόρη της

Τέλος στη ζωή της μέσα στο σπίτι της έδωσε μια μητέρα από την Ιαπωνία, η οποία αισθανόταν ότι είχε δημιουργήσει πρόβλημα στην οικογένειά της. Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών, βρέθηκε νεκρή την περασμένη Παρασκευή στο διαμέρισμά της στο Τόκιο όπου βρισκόταν σε αυτοαπομόνωση λόγω της Covid-19.

Σε ένα σημείωμα που άφησε, η μητέρα έγραψε πως «είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι έχω γίνει ενόχληση» και κατηγορούσε τον εαυτό της επειδή η κόρη της κόλλησε επίσης τον ιό, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Η γυναίκα ζούσε με τον σύζυγό της και την κόρη της. Και οι δύο είχαν βρεθεί θετικοί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Παρόλο που ήταν ασυμπτωματική, η μητέρα εξέφρασε τις ανησυχίες της στο σημείωμα επειδή μπορεί να είχε κολλήσει ανθρώπους που γνώριζε. Έγραφε ακόμη ότι λυπόταν που είχε προκαλέσει πρόβλημα στους ανθρώπους γύρω της.

Ειδικοί έχουν απευθύνει έκκληση για ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων που αυτοαπομονώνονται στο σπίτι στη διάρκεια της πανδημίας, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.000.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται πίεση όταν μολύνονται καθώς νομίζουν ότι μπορεί να έχουν κολλήσει άλλους και πως θα δημιουργήσουν πρόβλημα. «Είναι και το γεγονός ότι είσαι περιορισμένος και δεν έρχεσαι σε επαφή με άλλους. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να καταλαβαίνει πώς να τους φροντίσουμε», δηλώνει ο καθηγητής Ueda Michiko, που μελετά το ζήτημα των αυτοκτονιών.

