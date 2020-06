Χορός σε καρέκλες και με απόσταση σε κλαμπ -Νέος τρόπος διασκέδασης λόγω κορωνοϊού

Η νεολαία της Ολλανδίας επέστρεψε στα κλαμπ το περασμένο Σάββατο σε μία από τις πρώτες προσπάθειες στη χώρα να επανεκκινήσει η νυχτερινή ζωή μετά την πανδημία του κορωνοϊου, ακολουθώντας ωστόσο κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Όσοι ήθελαν να διασκεδάσουν στο Doornroosje στην ανατολική πόλη Nijmegen έκαναν κράτηση νωρίτερα προκειμένου να απολαύσουν σύντομα set ηλεκτρονικής dance μουσικής, το απόγευμα και όχι τα μεσάνυχτα όπως συνήθιζαν. Κατά τη διάρκεια του σόου μάλιστα όσοι βρέθηκαν στο κλαμπ περιορίστηκαν στις καρέκλες που τους είχαν παραχωρηθεί.

Το σκηνικό μπορεί να φαίνεται περίεργο καθώς διαφέρει από τον παραδοσιακό μέχρι σήμερα τρόπο διασκέδασης σε κλαμπ, σύμφωνα με το Reuters ωστόσο, όταν χαμήλωσαν τα φώτα και ανέβηκε η ένταση του ήχου, σχεδόν όλα άρχισαν να μπαίνουν στη θέση τους.

«Περιμένω ένα εκπληκτικό social dis-dancing!» είπε η Nadie, μια νεαρή γυναίκα που βρεθεί στο κλαμπ για να απολαύσει τον αγαπημένο της DJ. «Νομίζω ότι είναι η τέλεια ημερήσια δόση μουσικής, 20 λεπτά είναι αρκετά, ναι σίγουρα. Με έκανε χαρούμενη», πρόσθεσε η 19χρονη Nuray Boga.

Nightlife resumes in this Dutch club with social distancing rules in place pic.twitter.com/Qd5C9roNwS

— Reuters (@Reuters) June 8, 2020