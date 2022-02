Δραματική έκκληση Ζελένσκι στους Ουκρανούς: Πάρτε όπλα και καταταγείτε!

Η Ουκρανία βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες σε πόλεμο, αφού στις 05:00 τα ξημερώματα ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα εισβάλει στη χώρα. Η επίθεση ήταν γενικευμένη, οι Ρώσοι εισέβαλαν από τέσσερα σημεία και μια από τις περιοχές που δέχτηκαν το ισχυρότερο χτύπημα είναι το Χάρκοβο.

Οι πληροφορίες για τους νεκρούς και τους τραυματίες είναι συγκεχυμένες. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι τα πλήγματά της είναι χειρουργικά και δεν κινδυνεύουν άμαχοι. Οι εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία, όμως, άλλα δείχνουν. Ειδικά από το Χάρκοβο, όπου στόχος βομβαρδισμού έγινε μια πολυκατοικία.

Όπως σε όλη την Ουκρανία, έτσι και στο Χάρκοβο, οι εικόνες είναι δραματικές. Στην πολυκατοικία που «χτύπησαν» οι Ρώσοι, σκοτώθηκε ένα παιδί, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το πρακτορείο Anadolu ανέβασε όμως εικόνες από το σημείο που δείχνουν τουλάχιστον άλλον έναν νεκρό, ενώ η φωτογραφία μιας γυναίκας με το πρόσωπό της ματωμένο είναι μια από τις σοκαριστικές εικόνες της ημέρας. Της πρώτης μέρας του πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία στην Ουκρανία.

10. @anadoluagency

Image depicts graphic content

A wounded woman is seen as Russian airstrike damages an apartment complex outside of Kharkiv, Ukraine pic.twitter.com/JywyBvrKFm

— 巴丢草 Badiucao💉💉 (@badiucao) February 24, 2022