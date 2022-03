Εμπάργκο των ΗΠΑ στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου

22 Shares Share Tweet

Σκληραίνει η στάση της Δύσης απέναντι στη Ρωσία καθώς μετά το πακέτο μέτρων κατά της Μόσχας, οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν εμπάργκο στην εισαγωγή πετρελαίου από την Ρωσία.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν θα ανακοινώσει την επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο ενώ η απόφαση ήταν να ληφθεί από κοινού με την Ε.Ε. αλλά όπως δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς, «η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη ακόμα ενεργειακά για κάτι τέτοιο».

Το εμπάργκο θα περιλαμβάνει ρωσικό πετρέλαιο, υγροποιημένο φυσικό αέριο και άνθρακα.

Η Shell ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Η Shell ζήτησε σήμερα συγγνώμη για το ρωσικό αργό που αγόρασε την περασμένη εβδομάδα και ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει πλήρως από την όποια ανάμειξή της σε ρωσικούς υδρογονάνθρακες λόγω της εισβολής της χώρας στην Ουκρανία.

«Έχουμε έντονη επίγνωση ότι η απόφασή μας την περασμένη εβδομάδα να αγοράσουμε φορτίο ρωσικού αργού πετρελαίου… δεν ήταν η σωστή και ζητούμε συγγνώμη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Shell Μπεν βαν Μπούερντεν.

Η εταιρία αγόρασε φορτίο ρωσικού αργού από την ελβετική Trafigura, είπαν traders την Παρασκευή. Η Shell ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αποχωρήσει από όλες τις ρωσικές της δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας υγροποιημένου φυσικού αεριού Sakhalin 2, στην οποία κατέχει ποσοστό 27,5% και η οποία ανήκει κατά 50% και τελεί υπό τη διαχείριση του ρωσικού ομίλου αερίου Gazprom.

Η Shell ακολούθησε το παράδειγμα άλλων εταιριών, όπως της BP που είπε ότι εγκαταλείπει το ποσοστό της 19,75% στον ρωσικό πετρελαϊκό κολοσσό Rosneft.

Ωστόσο ήταν μια από τις λίγες εταιρίες της Δύσης που συνέχισε να αγοράζει αργό από τη Ρωσία από τότε που η σύγκρουση στην Ουκρανία κλιμακώθηκε.

Ο βρετανικός ενεργειακός κολοσσός ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει την εφοδιαστική του αλυσίδα για το αργό πετρέλαιο για να μεταφέρει όγκους από την πληγείσα με κυρώσεις χώρα «όσο το δυνατόν πιο γρήγορα» και να κλείσει τους σταθμούς εξυπηρέτησής της καθώς και τις δραστηριότητες καυσίμων αεροσκαφών και λιπαντικών στη Ρωσία.

Η εταιρία ανέφερε ότι η αλλαγή θα χρειαστεί εβδομάδες για να ολοκληρωθεί και θα οδηγήσει σε μειωμένη δυνατότητα επεξεργασίας σε κάποια από τα διυλιστήρια της.

O ενεργειακός πόλεμος Ρωσίας- Δύσης και τα σενάρια για την έκβασή του

Το Κρεμλίνο απειλεί να διακόψει τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη και προειδοποιεί ότι η τιμή του πετρελαίου θα εκτοξευθεί, εάν η Δύση εντείνει τον οικονομικό αποκλεισμό της Ρωσίας, απαγορεύοντας τις εισαγωγές ενέργειας.

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες ετοιμάζονται να συναντηθούν στη Γαλλία την Πέμπτη (10/3) για να συζητήσουν τρόπους απεξάρτησης της γηραιάς ηπείρου από το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, η Μόσχα προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα την παγκόσμια αγορά.

«Ένα εμπάργκο ρωσικού πετρελαίου θα οδηγούσε σε καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια αγορά», δήλωσε ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ, λέγοντας ότι η τιμή θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί σε πάνω από 300 δολάρια το βαρέλι. Υποστήριξε ότι θα ήταν αδύνατο να βρεθεί γρήγορα «αντικαταστάτης» του ρωσικού πετρελαίου στην ευρωπαϊκή αγορά. «Θα χρειαστούν χρόνια και θα είναι ακόμα πολύ πιο ακριβό για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Τελικά, θα πληγωθούν χειρότερα από αυτό το αποτέλεσμα», είπε.

Η Ρωσία προμηθεύει το 40% του φυσικού αερίου της Ευρώπης

Η Γερμανία υπενθύμισε τον περασμένο μήνα πάγωσε την πιστοποίηση του Nord Stream 2 για τη μεταφορά αερίου από τη Ρωσία στη Γερμανία και η Μόσχα θα μπορούσε να διακόψει τον υπάρχοντα αγωγό Nord Stream 1, μια από τις κύριες πηγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. «Έχουμε κάθε δικαίωμα να λάβουμε αντίστοιχη απόφαση και να επιβάλουμε εμπάργκο στην άντληση φυσικού αερίου μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 1», δήλωσε ο Νόβακ.

Η Μόσχα έχει πυροδοτήσει φόβους για έναν ενεργειακό πόλεμο απειλώντας να κλείσει τον αγωγό φυσικού αερίου προς τη Γερμανία, την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Ukraine’s Energy Gamble: Can it Unplug From Russia? | NYT News

Αναλυτές της Bank of America είπαν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι εάν διακοπούν οι περισσότερες εξαγωγές της Ρωσίας, με τις τιμές του πετρελαίου να φτάνουν κοντά σε υψηλό 14 ετών την Τρίτη, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent να φτάνουν τα 125,19 δολάρια το βαρέλι.

Η Ευρώπης έχει ήδη λάβει την απόφαση για την ταχύτερη δυνατή απεξάρτηση από τις ρωσικές εξαγωγές. Ο επικεφαλής της κλιματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η ΕΕ θα μπορούσε να απογαλακτιστεί από το ρωσικό αέριο μέσα σε χρόνια και να αρχίσει να περιορίζει την εξάρτησή της μέσα σε μήνες.

«Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό», είπε ο Φρανς Τίμερμανς στην επιτροπή περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χθες Δευτέρα (7/3). Η Ρωσία προμηθεύει περίπου το 40% του φυσικού αερίου της Ευρώπης και πάνω από το 10% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει σήμερα σχέδια για τη διαφοροποίηση της προμήθειας ορυκτών καυσίμων της Ευρώπης μακριά από τη Ρωσία και την ταχύτερη κίνηση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Διχασμένη η ΕΕ απέναντι στο ρωσικό εμπάργκο

Οι ηγέτες της ΕΕ ενδέχεται να συμφωνήσουν σε μια σύνοδο κορυφής αυτή την εβδομάδα να καταργήσουν σταδιακά την εξάρτηση του μπλοκ από τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων, χωρίς καθορισμένη ημερομηνία, σύμφωνα με το προσχέδιο του Reuters. Ωστόσο, οι χώρες διχάζονται για το αν θα πρέπει να επιβληθούν άμεσες κυρώσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό κατά της Ρωσίας. Η Γερμανία, ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου, έχει απορρίψει την ιδέα.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο και τις κυρώσεις της Δύσης εγείρουν τον κίνδυνο του χειρότερου στασιμοπληθωριστικού σοκ που θα πλήξει τις οικονομίες από τη δεκαετία του 1970. Οι τιμές του αργού σημείωσαν άνοδο αφότου ο Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου.

Ακόμη και χωρίς την απαγόρευση των εξαγωγών από τη Ρωσία, τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό αργού, πολλοί ειδικοί αμφέβαλλαν ήδη εάν η παγκόσμια οικονομία, και συγκεκριμένα η Ευρώπη, θα ήταν αρκετά εύρωστη ώστε να ξεφύγει από μια νέα πετρελαϊκή κρίση και ύφεση.