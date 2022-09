Έτσι γίνεται ο εθνικός ύμνος του Ηνωμένου Βασιλείου – Τι αλλάζει μετά από 70 χρόνια

0 Shares Share Tweet

Ο εθνικός ύμνος God Save the Queen για τη βασίλισσα Ελισάβετ, θα ξαναγίνει God Save the King, για πρώτη φορά από το 1952. Για τελευταία φορά ακούστηκε πριν 70 χρόνια όταν πέθανε ο τότε βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας, Γεώργιος ο Στ’, πατέρας της Ελισάβετ.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ συμπλήρωσε το 2022 επτά δεκαετίες στον θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ο διάδοχος θα είναι σίγουρα άνδρας. Και επειδή ο νέος βασιλιάς – είτε είναι ο Κάρολος είτε ο Ουίλιαμ – δεν θα είναι γένους θηλυκού, θα προσαρμοστεί κατάλληλα και ο εθνικός ύμνος της Μεγάλης Βρετανίας. Δηλαδή αντί για God Save the Queen, θα ακούγεται πάλι το God Save the King!

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο ύμνος και η ιστορία του

Ο ύμνος γνωστός και σαν Ο Θεός σώζοι τη Βασίλισσα ή τον Βασιλιά, είναι ο εθνικός ύμνος του Ηνωμένου Βασιλείου, και ένας από τους δύο εθνικούς ύμνους της Νέας Ζηλανδίας από το 1977, όπως και αρκετών εδαφών του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν επίσης και τους δικούς τους τοπικούς ύμνους.

Είναι επίσης ο βασιλικός ύμνος που παίζεται συγκεκριμένα παρουσία του μονάρχη όλων των παραπάνω χωρών, όπως και της Αυστραλίας (από το 1984), του Καναδά (από το 1980), Μπαρμπάντος και Τουβαλού.

Η μελωδία του «God Save the King» (ή Queen ανάλογα με το φύλο του μονάρχη), γνωστή ως Oben am jungen Rhein αποτελεί και τον εθνικό ύμνο του Λίχτενσταϊν.

Είναι άγνωστο ποιος έγραψε τους στίχους και τη μελωδία, αλλά μπορεί να προέρχεται από ψαλμωδία, ενώ κάποιες φορές αναφέρεται μία απόδοση του 1619 στον συνθέτη John Bull.

God Save the Queen – Οι στίχοι

God save our gracious Queen,

Long live our noble Queen,

God save the Queen!

Send her victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us;

God save the Queen!

Ο Lord, our God arise,

Scatter her enemies

And make them fall;

Confound their politics,

Frustrate their knavish tricks,

On Thee our hopes we fix,

God save us all!

Thy choicest gifts in store

On her be pleased to pour;

Long may she reign;

May she defend our laws,

And ever give us cause

To sing with heart and voice,

God save the Queen!

Not in this land alone,

But be God’s mercies known,

From shore to shore!

Lord make the nations see,

That men should brothers be,

And form one family,

The wide world over.

Η απόδοση του ύμνου στα Ελληνικά:

Ο Θεός είθε να σώζει τη μεγαλόψυχη Βασίλισσά μας

Πολλά χρόνια να ζήσει η ευγενής μας Βασίλισσα

Ο Θεός να σώζει την Βασίλισσα!

Στείλε τη νικηφόρα,

Ευτυχισμένη και δοξασμένη

Να μας κυβερνά για καιρό

Ο Θεός να σώζει την Βασίλισσα!

Ω, Κύριε, Θεέ μας, εγέρθητι,

Σκόρπισε τους εχθρούς της

και προκάλεσε την πτώση τους

περίπλεξε τις πολιτικές τους,

Ματαίωσε τα δολερά τους τεχνάσματα,

Σε Εσένα τις ελπίδες μας στηρίζουμε,

Ο Θεός να μας σώσει όλους!

Τα πιο εκλεκτά σου δώρα που έχεις κρατημένα

Με ευχαρίστηση να της δώσεις.

Μακάρι να κυβερνά για καιρό

Μακάρι να υπερασπίζεται τους νόμους μας

και πάντα να μας δίνει την αφορμή

Να τραγουδάμε με καρδιά και φωνή

Ο Θεός να σώζει τη Βασίλισσα!

Όχι μόνο σε αυτήν τη χώρα,

Αλλά τα ελέη του Θεού να γίνουν γνωστά,

Από θάλασσα σε θάλασσα!

Κύριε, κάνε να δουν τα κράτη,

Ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι αδέρφια,

και να δημιουργήσουν μια οικογένεια,

Σε όλο τον κόσμο.