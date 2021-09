Έξι βασανιστικά ερωτήματα για την δολοφονία της 22χρονης

1 Shares Share Tweet

Η υπόθεση δολοφονίας της Γκάμπι Πετίτο που σόκαρε την Αμερική παραμένει ανεξιχνίαστη. Τα ερωτήματα που βασανίζουν τις Αρχές και την οικογένεια της 22χρονης κοπέλας είναι πολλά και βασανιστικά.

Ο Μπράιαν Λόντρι, ο αρραβωνιαστικός της Γκάμπι Πετίτο επέστρεψε στο σπίτι του χωρίς εκείνη, πριν από τέσσερις ακριβώς εβδομάδες. Το ζευγάρι έκανε road trip σε πάρκα και εθνικούς δρυμούς των ΗΠΑ και ανέβαζε συχνά φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τις ημέρες μετά την επιστροφή του στο σπίτι των γονιών του στο North Port της Φλόριντα, ο Λόντρι αγνόησε τις απελπισμένες εκκλήσεις της οικογένειας Πετίτο που προσπαθούσε να μάθει γιατί ξαφνικά σταμάτησε να επικοινωνεί μαζί τους.

Έκτοτε, ο 23χρονος εξαφανίστηκε, ονομάστηκε «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στην υπόθεση εξαφάνισης της κοπέλας του και κατηγορήθηκε για δόλια χρήση της τραπεζικής της κάρτας μετά το θάνατο της .Στις 19 Σεπτεμβρίου, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε λείψανα που ανήκαν στην αγνοούμενη γυναίκα.

Μέχρι στιγμής ο Μπράιαν Λόντρι που παραμένει άφαντος, δεν έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία της Πετίτο. Καθώς η έρευνα για τον εντοπισμό του πλησιάζει στην 3η εβδομάδα, ιδού τα κύρια ερωτήματα για την υπόθεση:

Πού είναι ο Μπράιαν Λόντρι;

Το FBI και οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις σε πέντε πολιτείες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον Μπράιαν Λόντρι.

Η αστυνομία κατέσχεσε το βαν στις 11 Σεπτεμβρίου από το σπίτι των γονιών του, αλλά έκτοτε παραδέχτηκε ότι δεν τον εντόπισε εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με την κατάθεση των γονέων του στην αστυνομία, έφυγε από το σπίτι στις 14 Σεπτεμβρίου, ισχυριζόμενος ότι κατευθύνεται στο καταφύγιο Carlton Reserve, κοντά στο σπίτι του.

Ο Μπράιν Λόντρι

Α.Ρ

Όταν δεν επέστρεψε την επόμενη μέρα, τον αναζήτησαν και βρήκαν το όχημά του Ford Mustang σταθμευμένο στο καταφύγιο. Οι γονείς του ενημέρωσαν τις αρχές ότι εξαφανίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου και είπαν ότι είχε φύγει από το σπίτι χωρίς το πορτοφόλι ή το κινητό του. Αρχικά η Αστυνομία επικεντρώθηκε στο Carlton Reserve, χρησιμοποιώντας drones, οχήματα παντός εδάφους, σκύλους και σκάφη.

Η αναζήτηση σε ένα χώρο 25.000 στρεμμάτων, με αλιγάτορες και άγρια ζώα, παρεμποδίστηκε επίσης από καταρρακτώδεις νεροποντές. Έμπειροι κτηνοτρόφοι που ζουν δίπλα στο καταφύγιο τα τελευταία 30 χρόνια λένε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να έχει επιζήσει κάποιος εκεί.

Η έρευνα έκτοτε στο Carlton Reserve περιορίστηκε. Στο μεταξύ μάρτυρες είπαν ότι τον είδαν από τη Φλόριντα μέχρι το Mobile της Αλαμπάμα, σενάρια που εξετάστηκαν και αποκλείστηκαν.

Man says he saw Brian Laundrie days before Gabby Petito’s disappearance

Πλέον την έρευνα έχει αναλάβει το γραφείο του FBI στο Ντένβερ. Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, οι γονείς της Πετίτο είπαν ότι οι γονείς του Λόντρι δεν τους βοήθησαν να εντοπίσουν την κόρη τους και αμφιβάλλουν ότι θα βοηθήσουν τις αρχές να βρουν τον γιο τους.

Αφού κατακλύστηκε από αιτήματα θαυμαστών, στην αναζήτηση συμμετέχει πλέον και ο διάσημος κυνηγός επικηρυγμένων Ντουέιν Τσάπμαν, γνωστός και ως «Ντογκ». Τα ερωτήματα παραμένουν για το πότε ακριβώς ο Λόντρι έφυγε από το σπίτι των γονιών του, τι είχε μαζί του, αν λάμβανε βοήθεια από κανέναν από τότε που έφυγε και πώς η αστυνομία δεν προέβλεψε ότι θα φύγει από το σπίτι.

Οι αρχές εικάζουν οτι είναι ακόμα ζωντανός και κρύβεται. Οι φίλοι του λένε ότι είναι σκληραγωγημένος και έχει περάσει μήνες ζώντας μόνος στην ερημιά στα Απαλάχια Όρη. Άλλες θεωρίες λένε ότι μπορεί να έφυγε από τη χώρα, να έχει αυτοκτονήσει ή να του επιτέθηκαν άγρια ​​ζώα. Μέχρι να βρεθεί οριστική απάντηση, η υπόθεση Πετίτο δεν θα κλείσει.

Πώς πέθανε η Γκάμπι Πετίτο;

Τα απομεινάρια της νεαρής κοπέλας εντοπίστηκαν κοντά στο Spread Creek, του Γουαϊόμινγκ, σε μια περιοχή όπου είναι γνωστό ότι ζουν αρκούδες, λιοντάρια και άλλα επικίνδυνα άγρια ζώα.

Gabby Petito’s Father Speaks Out: The Dr. Phil Interview

Ο θάνατός της κηρύχθηκε «ανθρωποκτονία». Οι Αρχές πιστεύουν ότι η Πετίτο πέθανε γύρω στα τέλη Αυγούστου, αλλά μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς πέθανε. Οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να περάσει λίγος καιρός μέχρι να ανακοινωθεί δημόσια η αιτία του θανάτου.

Οι γονείς της περίμεναν το πτώμα της για την τελετή μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Χόλμπρουκ την Κυριακή. Αναγκάστηκαν να επιδείξουν όμως ένα άδειο δοχείο στην τελετή, καθώς προέκυψε ότι τα λείψανα της Πετίτο βρίσκονταν ακόμη υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Πού είναι το καρτοκινητό που αγόρασε πρόσφατα ο Μπράιαν Λόντρι;

Την Τετάρτη, προέκυψε ότι ο Λόντρι αγόρασε ένα νέο προσωρινό, κινητό τηλέφωνο την ημέρα που εξαφανίστηκε από το σπίτι των γονιών του. Εθεάθη να αγοράζει το τηλέφωνο παρέα με μια ηλικιωμένη γυναίκα σε κατάστημα στο North Port Florida στις 14 Σεπτεμβρίου, ανέφεραν πηγές στο TMZ.

Brian Laundrie went camping with family after Gabby Petito’s disappearance l GMA

Οι πράκτορες του FBI πήγαν στο κατάστημα και πήραν πλάνα από κάμερα ασφαλείας τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε ο ιστότοπος. Ο δικηγόρος της οικογένειας Λόντρι επιβεβαίωσε την αγορά τηλεφώνου την Τετάρτη, αλλά θεωρεί πως άφησε το τηλέφωνο στο σπίτι.

«Από όσο γνωρίζω αγόρασαν ένα νέο τηλέφωνο και είναι το ίδιο τηλέφωνο που ο Μπράιαν άφησε στο σπίτι και το οποίο είναι στην κατοχή του FBI».

Το FBI αρνείται να σχολιάσει εάν το τηλέφωνο που διαθέτει είναι το κανονικό τηλέφωνο του Laundrie ή το πρόσφατα αγορασμένο καρτοκινητό.

Γιατί η οικογένεια Λόντρι έκανε κάμπινγκ, την ώρα που οι γονείς της Πετίτο ζητούσαν απελπισμένα βοήθεια;

Μία από τις πιο προβληματικές πτυχές αυτής της υπόθεσης είναι ένα κάμπινγκ που πραγματοποίησε ο Λόντρι και οι γονείς του, Κρίστοφερ και Ρομπέρτα στο πάρκο Fort De Soto στην κομητεία Pinella το Σαββατοκύριακο της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Inside the Gabby Petito murder investigation: Could she have been saved? | 60 Minutes Australia

Έχει επιβεβαιωθεί ότι έφτασαν στο κάμπινγκ στις 6 Σεπτεμβρίου και έμειναν μία ή δύο νύχτες. Ο Μπράιαν Λόντρι είχε επισκεφθεί το κάμπινγκ με την Πετίτο τον Φεβρουάριο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες καθώς εξερευνούσαν τα εγκαταλελειμμένα ερείπια εκεί.

Ο Κρίστοφερ και η Ρομπέρτα Λόντρι αρνήθηκαν ότι γνωρίζουν το ο,τι για το πού βρίσκεται ο γιος τους ή για τον θάνατο της Πετίτο. Αρχικά αρνήθηκαν να μιλήσουν στις αρχές και αγνόησαν τα μηνύματα της μητέρας της Πετίτο, Νικόλ Σμιντ.

Θα μπορούσαν οι αρχές να έχουν κάνει περισσότερα για την προστασία της Πετίτο;

Η αστυνομία στο Moab της Γιούτα ανταποκρίθηκε σε κλήση έκτακτης ανάγκης στις 12 Αυγούστου, όταν ένας μάρτυρας είπε ότι είδε τον Λόντρι να χτυπά και να χαστουκίζει τη φίλη του.

Το βίντεο από την κάμερα αστυνομικών που κυκλοφόρησε αργότερα δείχνει μια ταραγμένη Πετίτο να λέει στους αξιωματικούς ότι ήταν υπεύθυνη για την έναρξη του καβγά. Το βίντεο σχεδόν μιας ώρας δείχνει αξιωματικούς να χωρίζουν το ζευγάρι.

Είπε στους αξιωματικούς ότι χαστούκισε τον αρραβωνιαστικό της επειδή φοβόταν ότι θα έφευγε χωρίς εκείνη μετά από καβγά. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως «υπόθεση ψυχικής/συναισθηματικής υγείας» και όχι ως επίθεση, διερευνάται ωστόσο ακόμη.

«Αυτή τη στιγμή, η πόλη Moab δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε παραβίαση της πολιτικής της Αστυνομικής Διεύθυνσης κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού. Ωστόσο, η πόλη θα διεξάγει επίσημη έρευνα και, με βάση τα αποτελέσματα, θα προχωρήσει στα επόμενα βήματα».

Οι ειδικοί στην ενδοοικογενειακή βία που χτένισαν το βίντεο λένε ότι απαιτείται καλύτερη εκπαίδευση για να αναγνωριστεί πότε τα θύματα βρίσκονται σε πιθανό κίνδυνο.

Θα καταδικαστεί ο Μπράιαν Λόντρι για τον θάνατο της Γκάμπι Πετίτο;

Ο Λόντρι αναζητείται με την κατηγορία της τραπεζικής απάτης και θα συλληφθεί εάν βρεθεί. Πολλοί αμφισβητούν αν θα αντιμετωπίσει κατηγορίες ανθρωποκτονίας ή θα χαρακτηριστεί ύποπτος για το θάνατο του συντρόφου του.

Το FBI έχει δικαιοδοσία για τυχόν περαιτέρω ομοσπονδιακές κατηγορίες και δεν έχει δώσει καμία ένδειξη για πρόσθετες κατηγορίες εναντίον του. Οι ειδικοί της υπηρεσίας ενδεχομένως περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η νεκροτομή και να ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.

«Προτρέπουμε άτομα που γνωρίζουν τον ρόλο του Λόντρι στην υπόθεση ή την τρέχουσα τοποθεσία του να επικοινωνήσουν με το FBI», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας αρμόδιος Michael Schnedier. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή.

Το FBI έχει υποσχεθεί να οδηγήσει οποιονδήποτε είναι «συνένοχος» για το θάνατο της Πετίτο στη δικαιοσύνη.