Γιατί ερευνητές ζητούν την καθυστέρηση της χορήγησης της β΄ δόσης του εμβολίου Pfizer

Να καθυστερήσουν τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου κατά της COVID-19 των Pfizer/BioNTech, το οποίο ανέφεραν ότι έχει αποτελεσματικότητα 92,6% μετά την πρώτη δόση, προτρέπουν τις κυβερνήσεις δύο ερευνητές.

Οι ερευνητές, Danuta Skowronski και Gaston De Serres, δήλωσαν ότι τα ευρήματά τους προέρχονται από τα έγγραφα της Pfizer που υποβλήθηκαν στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτά τα ευρήματα ήταν επίσης παρόμοια με την αποτελεσματικότητα της πρώτης δόσης του 92,1% που αναφέρθηκε για το εμβόλιο mRNA-1273 της Moderna Inc., ανέφεραν οι Skowronski και De Serres στην επιστολή τους που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine.Σε αυτήν προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της προστασίας με μία μόνο δόση, αλλά είπαν ότι η χορήγηση της δεύτερης δόσης ένα μήνα μετά την πρώτη παρείχε «λίγο πρόσθετο όφελος βραχυπρόθεσμα».

«Δεδομένης της τρέχουσας έλλειψης εμβολίου, η αναβολή της δεύτερης δόσης είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας που, εάν αγνοηθεί, σίγουρα θα οδηγήσει σε χιλιάδες νοσηλείες και θανάτους που σχετίζονται με το COVID-19 αυτόν τον χειμώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες», προειδοποίησαν οι συγγραφείς.

Στην απάντησή της, η Pfizer είπε ότι δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί εναλλακτικά δοσολογικά σχήματα του εμβολίου της και ότι η απόφαση να γίνει αυτό εναπόκειται στις υγειονομικές αρχές.

«Εμείς στην Pfizer πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας για τις υγειονομικές αρχές να παρακολουθούν τα εφαρμοζόμενα εναλλακτικά προγράμματα δοσολογίας για να διασφαλίσουν ότι τα εμβόλια παρέχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα πάντως με πρόσφατα στοιχεία από το μαζικό εμβολιαστικό πρόγραμμα του Ισραήλ , το εμβόλιο Pfizer/BioNTech «δουλεύει» τόσο καλά όσο είχε φανεί στις δοκιμές του (αποτελεσματικότητα 95%), μειώνοντας κατά 94% τα περιστατικά εκδήλωσης συμπτωματικής Covid-19.