Η Σκωτία «αποχαιρετά» τη Βασίλισσα – Ξεκινάει η πομπή με το φέρετρο της για το Λονδίνο

Οκτώ ημέρες απομένουν μέχρι την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ η οποία άφησε τον τελευταία της πνοή στο κάστρο του Μπαλμόραλ στην Σκωτία – Σύμφωνα με το πρωτόκολλο σήμερα το φέρετρο με τη σορό της θα ξεκινήσει το ταξίδι του προς το Λονδίνο όπου και θα ταφεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου μαζί με τον εκλιπόντα σύζυγό της Φίλιππο – Στην διαδρομή πλήθος κόσμου θα περιμένει να χαιρετήσει για τελευταία φορά τη βασίλισσά του.

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, στο Λονδίνο, ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο αναμένονται στην κηδεία στο αβαείο του Ουέστμινστερ στις 11.00 τοπική ώρα.

Η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ βρίσκεται στην αίθουσα χορού του κάστρου του Μπαλμόραλ στην Σκωτία, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Σήμερα θα μεταφερθεί στο ανάκτορο του Χόλιρουντχάουζ και στον καθεδρικό ναό του Εδιμβούργου πριν φθάσει την Τρίτη στο Λονδίνο όπου θα εκτεθεί σε τετραήμερο λαϊκό προσκύνημα στο Ουέστμινστερ Χολ, το παλαιότερο τμήμα του κτιρίου του Κοινοβουλίου, έπειτα από πομπή στους δρόμους του Λονδίνου.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, το φέρετρο θα αναχωρήσει από το ανάκτορο του Ουέστμινστερ και θα κατευθυνθεί προς το αββαείο του Ουέστμινστερ, όπου θα τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία.

Στην συνέχεια, το φέρετρο θα μεταφερθεί με πομπή μέχρι το κάστρο του Ουίνδσορ, όπου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου θα γίνει η ταφή.

Δύο ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρα του ο πρίγκιπας Κάρολος Φίλιππος Αρθούρος Γεώργιος ανακηρύχθηκε χθες επίσημα βασιλιάς, με το όνομα Κάρολος Γ΄.

Η ανακοίνωση της ανακήρυξής του διαβάστηκε από το μπαλκόνι του ανακτόρου Σεντ Τζέιμς, ενώπιον της Φρουράς του Βασιλιά και εκατοντάδων πολιτών. Αμέσως μετά ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ κανονιοβολισμοί έπεφταν σε όλη τη χώρα προς τιμή του Καρόλου.

King Charles III signs the Proclamation at St James’s Palace

Είχε προηγηθεί μια τελετή στο παλάτι Σεντ Τζέιμς, όπου συνεδρίαζε το Συμβούλιο Διαδοχής και πριν από την ανακήρυξη του Καρόλου ανακοινώθηκε επισήμως ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο νέος βασιλιάς δήλωσε ότι «συνειδητοποιεί βαθύτατα» τα «καθήκοντα και τις βαριές ευθύνες» που συνδέονται με το νέο αξίωμά του, κατά την ορκωμοσία του ενώπιον του Συμβουλίου.

«Η βασιλεία της μητέρας μου ήταν απαράμιλλη όσον αφορά τη διάρκεια και την αφοσίωσή της (…) Έχω βαθύτατη συνείδηση αυτής της μεγάλης κληρονομιάς, των καθηκόντων και της βαριάς ευθύνης που μου μεταβιβάστηκαν», είπε ο 73χρονος βασιλιάς.

«Προσεύχομαι για την καθοδήγηση και τη βοήθεια του Παντοδύναμου Θεού για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος που ανατέθηκε σε εμένα και για το οποίο τώρα θα αφιερώσω την υπόλοιπη ζωή μου», πρόσθεσε.

Οι περίπου 200 επίσημοι προσκεκλημένοι φώναξαν «Ο Θεός να σώζει τον βασιλιά» προτού να ξεκινήσει η υπογραφή των εγγράφων. Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν η βασιλική σύζυγος Καμίλα, ο νέος διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ, θρησκευτικοί ηγέτες, η πρωθυπουργός Λιζ Τρας και πολλοί πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο Γκόρντον Μπράουν, ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Μπόρις Τζόνσον και η Τερέζα Μέι.