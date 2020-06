ΗΠΑ: Χιλιάδες κατά του ρατσισμού – Γκρέμισαν σύμβολο μίσους, συλλήψεις ζητά ο Τραμπ

1 Shares Share Tweet

Διαδηλωτές κατά του ρατσισμού έριξαν την νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο το μοναδικό άγαλμα ενός στρατηγού της Συνομοσπονδίας που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Αντέδρασε ο Τραμπ.

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορείες σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ χθες Παρασκευή με την ευκαιρία της 19ης Ιουνίου, ημέρα που γιορτάζεται στη χώρα η κατάργηση της δουλείας, με τις εκδηλώσεις φέτος να πραγματοποιούνται σε πιο τεταμένο κλίμα.

Έπειτα από σχεδόν τέσσερις εβδομάδες διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τον θάνατο από ασφυξία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολις αφού ένας λευκός αστυνομικός κράτησε το γόνατό του πάνω στον λαιμό του επί σχεδόν εννέα λεπτά, διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους από την Ατλάντα ως το Όκλαντ της Καλιφόρνιας για να τιμήσουν την 19η Ιουνίου και να ζητήσουν φυλετική δικαιοσύνη.

Με πολλές επίσημες εκδηλώσεις για την ημέρα να έχουν ακυρωθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ακτιβιστές πραγματοποίησαν διαδικτυκές εκδηλώσεις, πορείες στον δρόμο και «καραβάνια αυτοκινήτων» σε πολλές πόλεις.

Την 19η Ιουνίου γιορτάζεται η κατάργηση της δουλείας στις ΗΠΑ βάσει της Διακήρυξης της Απελευθέρωσης που υπέγραψε το 1863 ο πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν. Στις 19 Ιουνίου του 1865 ο στρατός της Ένωσης ανακοίνωσε στους σκλάβους στο Γκάλβεστον του Τέξας ότι είναι ελεύθεροι, μετά το τέλος του Εμφύλιου Πολέμου.

Το Τέξας έκανε επίσημη αργία την ημέρα αυτή το 1980, κάτι που ακολούθησαν 45 άλλες πολιτείες και η περιοχή της Κολούμπια.

Τέσσερις γερουσιαστές των Δημοκρατικών σκοπεύουν να προτείνουν νομοθεσία ώστε η 19η Ιουνίου να γίνει ομοσπονδιακή αργία.

Από την Ατλάντα ως το Όκλαντ

Η Ατλάντα ήταν από τα επίκεντρα των εκδηλώσεων με περίπου 1.000 ανθρώπους να συγκεντρώνονται στο πάρκο Centennial Olympic και να πραγματοποιούν πορεία ως το Καπιτώλιο.

Στην πόλη αυτή σκοτώθηκε στις 12 Ιουνίου από τα πυρά λευκού αστυνομικού ο Αφροαμερικανός Ρέισαρντ Μπρουκς στον χώρο στάθμευσης ενός εστιατορίου Wendy’s. Το περιστατικό αναζωπύρωσε την οργή στις ΗΠΑ μετά τον φόνο του Φλόιντ.

Πολλοί διαδηλωτές στην Ατλάντα κρατούσαν πανό που έγραφαν «Οι ζωές των μαύρων μετράνε» ή «Πάρτε το γόνατό σας από τον λαιμό μας» και «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τις τελευταίες λέξεις του Φλόιντ.

Στην Ουάσινγκτον διαδηλωτές που κατήγγειλαν «τον ρατσισμό, την καταπίεση και την αστυνομική βία», συγκεντρώθηκαν πρώτα στο μνημείο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Κοντά στον Λευκό Οίκο η διαδήλωση είχε εορταστικό χαρακτήρα στην περιοχή που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Black Lives Matter Plaza, με εκατοντάδες διαδηλωτές να χορεύουν.

Στη Νέα Υόρκη μερικές εκατοντάδες διαδηλωτές, οι οποίοι στην πλειονότητά τους φορούσαν μάσκες λόγω της covid-19, συγκεντρώθηκαν έξω από το μουσείο του Μπρούκλιν.

Στο Τέξας, από όπου ξεκίνησε ο εορτασμός της ημέρας αυτή, η Λούσι Μπρέμοντ είναι αρμόδια για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο Πάρκο Απελευθέρωσης του Χιούστον. Φέτος η εκδήλωση, στην οποία συνήθως συμμετέχουν περίπου 6.000 άνθρωποι, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Περίπου 1.500 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Όκλαντ για να ενωθούν με τους λιμενεργάτες που πραγματοποίησαν στάση εργασίας. Το πλήθος πραγματοποίησε πορεία ως το κέντρο της πόλης, με πολλούς να ακολουθούν μέσα από τα αυτοκίνητά τους.

Εξήντα χρόνια μετά το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών, η μειονότητα των μαύρων, που αποτελεί το 13% του πληθυσμού στις ΗΠΑ, παραμένει η μεγάλη ξεχασμένη της ευημερίας. Είναι πιο φτωχοί, με χειρότερη υγεία και υποεκπροσωπείται στην πολιτική, ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των κρατούμενων.

Διαδηλωτές γκρέμισαν το μοναδικό άγαλμα στρατηγού της Συνομοσπονδίας στην Ουάσινγκτον

Διαδηλωτές κατά του ρατσισμού έριξαν άλλωστε την νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο το μοναδικό άγαλμα ενός στρατηγού της Συνομοσπονδίας που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με αμεριακανικά μέσα ενημέρωσης.

Rioters in Washington D.C. toppled a statue tonight.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC7 News μετέδωσε εικόνες που δείχνουν δεκάδες διαδηλωτές να κατεβάζουν με τη βοήθεια ενός σκοινιού το άγαλμα το στρατηγού Άλμπερτ Πάικ και να φωνάζουν: «Οι ζωές των μαύρων μετράνε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε στο Twitter το περιστατικό «ντροπή για τη χώρα μας» και ζήτησε να συλληφθούν οι δράστες, ενώ κατηγόρησε την αστυνομία της Ουάσινγκτον ότι «δεν έκανε τη δουλειά της, απλώς κοιτώντας το άγαλμα να πέφτει και να πυρπολείται».

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser

Το περιστατικό σημειώθηκε στο τέλος των διαδηλώσεων για την 155η επέτειο από την κατάργηση της δουλείας στις ΗΠΑ.

Πολλά αγάλματα προσωπικοτήτων της Συνομοσπονδίας στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στις ΗΠΑ (1861-65) έχουν καταστραφεί τις τελευταίες ημέρες μετά τα περιστατικά αστυνομικής βίας εναντίον Αφροαμερικανών, τα οποία ανάγκασαν τη χώρα να επανεξετάσει τον ρατσισμό που σημάδεψε το παρελθόν της και ο οποίος μένει βαθιά ριζωμένος ακόμη και σήμερα στην κοινωνία της.

