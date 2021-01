Ήταν μαζί από παιδιά, πέθαναν από κορωνοϊό με 12 ημέρες διαφορά

Ήταν μαζί από παιδιά σχεδόν και παντρεμένοι επί 25 χρόνια. Έφυγαν από τη ζωή εξαιτίας του κορονοϊού με διαφορά 12 ετών.

Ο Μάρτιν και η Τίνα Ρότζερς, 58 ετών και οι δύο, γνωρίστηκαν όταν ήταν έφηβοι και ήταν αχώριστοι μέχρι το τέλος της ζωής τους, σύμφωνα με την οικογένεια.

Ο συντετριμμένος γιος του ζευγαριού Κρεγκ κατηγορεί τον εαυτό του ότι έφερε τον κορονοϊό μέσα στο σπίτι των γονιών του: «Είμαστε η ζωντανή απόδειξη ότι αυτό είναι απαίσιο, δεν θα το ευχόμουν ούτε στον χειρότερο εχθρό μου».

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς και οι δύο αρρώστησαν στο σπίτι τους στην Αγγλία.

Η Τίνα, η οποία διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας πριν από 12 χρόνια, πέθανε στις 2 Ιανουαρίου, έχοντας περάσει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο νοσοκομείο.

Ο σύζυγός της Μάρτιν, ο οποίος έμαθε τα νέα για τον θάνατο της συζύγου του καθώς έδινε μάχη με τον ιό, πέθανε στις 14 Ιανουαρίου.

«Είναι τόσο δύσκολο να βλέπεις ανθρώπους να αγνοούν τους κανόνες και να μην παίρνουν στα σοβαρά τα πράγματα», λέει ο 33χρονος Κρεγκ, σύμφωνα με τη Daily Mail.

O άλλος γιος, ο 25χρονος Άντι σημειώνει: «Μάλλον δεν το πήρα στα σοβαρά στην αρχή. Ελπίζω απλώς οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι οι κανόνες που βάζουν οι επιστήμονες υπάρχουν για κάποιο λόγο και ότι χρειάζεται να τους ακολουθούμε».

