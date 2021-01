Κατασκόπευε πάνω από 200 ζευγάρια να κάνουν σεξ – Τον είχαν βάλει εν αγνοία στο σπίτι τους

Τεχνικός εταιρίας προστασίας σπιτιών ομολόγησε πως κατασκόπευε πάνω από 200 ζευγάρια που του είχαν εμπιστευτεί την ασφάλειά τους, παρακολουθώντας τους κατά τις προσωπικές τους στιγμές.

Ο υπάλληλος της ADT Security Services στο Τέξας δήλωσε ένοχος την Πέμπτη για παραβίαση του υλικού από τα κλειστά κυκλώματα, ώστε να βλέπει γυμνές τις γυναίκες και τα ζευγάρια να κάνουν σεξ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας του βόρειου Τέξας, ο 35χρονος Telesforo Aviles παραβίαζε τους λογαριασμούς 200 σπιτιών και παρακολούθησε από το Ντάλας και χωρίς τη συναίνεσή τους τις προσωπικές στιγμές των ζευγαριών για περισσότερες από 9.600 φορές, σε μια περίοδο 4,5 ετών.

ADT home security technician pleads guilty to spying on over 200 couples having sex https://t.co/eCok7PQJZv pic.twitter.com/hl6mpuVIrd

— New York Post (@nypost) January 22, 2021