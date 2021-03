Κόκορας σκότωσε το αφεντικό του

Ένας άντρας έχασε τη ζωή του σε παράνομη κοκορομαχία στην Ινδία, όταν τον έσκισε η λεπίδα που είχε δέσει στο πόδι του κόκορά του.

Ο 45χρονος Thangulla Satish ετοιμαζόταν για την παράνομη μάχη σε χωριό της νότιας Ινδίας, όταν είδε τον κόκορά του να αγριεύει και να προσπαθεί να δραπετεύσει.

Ο άντρας προσπάθησε να πιάσει το πουλί, αλλά η λεπίδα που έφερε ο κόκορας στο πόδι τον βρήκε στη βουβωνική χώρα. Η ακατάσχετη αιμορραγία τού στέρησε τη ζωή, πέθανε καθ’ οδόν για το νοσοκομείο.

Rooster kills owner with the blades attached to its claws during illegal cockfight in India https://t.co/RgXqyQT1W9

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 1, 2021