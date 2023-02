Κτίριο στην Τουρκία έγειρε από τα Ρίχτερ και φάνηκε ότι… δεν είχε θεμέλια (video)

0 Shares Share Tweet

Εικόνες άνευ προηγουμένου που καταδεικνύουν την προχειρότητα αλλά και την εγκληματική αμέλεια των κατασκευαστών στην ανατολική Τουρκία έρχονται από το Καχρανμαράς το οποίο ισοπεδώθηκε από τους φονικούς σεισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια έως σήμερα πάνω από 20.000 ανθρώπων.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δημοσιεύουν τουρκικά ΜΜΕ όπως η Sabah ακούγονται δύο άνδρες να μην πιστεύουν στα μάτια τους όσο δείχνουν ένα κτήριο το οποίο έγειρε προς τα πίσω φανερώνοντας πως χτίστηκε στον… «αέρα» αφού τα θεμέλιά του είναι ανύπαρκτα. Πρόκειται για πενταόροφη πολυκατοικία η οποία να μεν δεν γκρεμίστηκε αλλά έγειρε με τέτοιο τρόπο που είναι πλέον ακατάλληλη για κατοίκηση.

Στο απόσπασμα των 40 περίπου δευτερολέπτων οι άνδρες ακούγονται να λένε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές στο κτήριο και πως δεν έχουν σπάσει ούτε τα τζάμια. «Δεν μπορώ να το πιστέψω, κοίτα εδώ!» λέει ο ένας όσο η κάμερα δείχνει πως το κτήριο ουσιαστικά κατασκευάστηκε στο έδαφος χωρίς τις απαραίτητες κολώνες και θεμελιώσεις.

Δείτε βίντεο:



Σχολιαστές στην τουρκική εφημερίδα Sabah επισημαίνουν πως πρόκειται για μέθοδο κατασκευής που ονομάζεται «γενική κοιτόστρωση» η οποία ωστόσο έχει γίνει τόσο επιφανειακά που είχε σαν αποτέλεσμα το έδαφος κάτω από το κτήριο να «ρευστοποιηθεί» κατά τον σεισμό και να επιφέρει αυτό το τρομακτικό αποτέλεσμα.

Άνευ προηγουμένου κακοτεχνίες στην Τουρκία

Αναζητώντας τις ρίζες της έντονης κριτικής που δέχεται τις τελευταίες ώρες ο Τούρκος Πρόεδρος, το Bloomberg επισημαίνει πως «η κατάρρευση τόσων πολλών κτιρίων έχει αναζωπυρώσει μακροχρόνιες καταγγελίες ότι οι κατασκευαστές είχαν τη δυνατότητα να θυσιάσουν την ασφάλεια υπέρ της ταχύτητας και του κόστους κατά τη διάρκεια μιας κατασκευαστικής έκρηξης».

«Οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι γνωστό ότι αφαιρούν κολώνες στήριξης από ορισμένα καταστήματα και χώρους στάθμευσης και κάνουν αλλαγές στους τοίχους στήριξης, τις πόρτες και τα παράθυρα των κτιρίων» αναφέρει το ίδιο δίκτυο, τη στιγμή που «οι επιζώντες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς σε μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της Τουρκίας».

Την ίδια ώρα, ο μετριασμός των αντιδράσεων περνά για τον Τούρκο Πρόεδρο μέσα από το κυνήγι των εργολάβων, προκειμένου να δώσει μορφή στους θύτες της καταστροφής, αφαιρώντας από αυτούς τον εαυτό του.

Aerials show extent of devastation in Antakya, Turkey | New York Post

Και αυτό, γιατί υπάρχει μια πολιτική διάσταση «που είναι βαθιά προσωπική για τον Ερντογάν» σύμφωνα με το France24, καθώς «ο σεισμός χτύπησε τη στιγμή που κέρδιζε δυναμική και άρχιζε να ανεβάζει τους αριθμούς έγκρισης από το χαμηλό που υπέστη κατά τη διάρκεια μιας τρομερής οικονομικής κρίσης που εξερράγη πέρυσι».

Μπροστά σε αυτό το δεδομένο, ο Ερντογάν αντεπιτίθεται, εξαπολύοντας ανθρωποκυνηγητό στους κατασκευαστές των κτιρίων, που τόσα χρόνια ωστόσο τους χάριζε τα πρόστιμα, όταν υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 75.000 κτίρια δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές.

Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα του BBC, η κυβέρνηση στην Τουρκία δίνει συχνά «αμνηστία» στις κατασκευαστικές εταιρείες, ενώ γίνονται νομικές εξαιρέσεις από την υποχρέωση για καταβολή προστίμων για οικοδομές που χτίστηκαν, χωρίς να έχουν προηγουμένως υιοθετηθεί οι απαιτούμενοι κανονισμοί ασφαλείας και δίχως τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Πρόκειται, όπως τονίζει το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, για κανονισμούς και νομοθεσία, που ψηφίστηκαν για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1960, με την πιο πρόσφατη νομοθεσια να περνά το 2018. Σύμφωνα με τον Πελίν Πινάρ Γκιριτλίογλου, επικεφαλής του τεχνικού επιμελητηρίου της Κωνσταντινούπολης, μέχρι 75.000 κτίρια που έχουν επηρεαστεί από τον σεισμό σε δέκα επαρχίες της Τουρκίας, έχουν τύχει τέτοιων «αμνηστιών». Έκθεση, δε, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Υποδομών, το 2018, αποκαλύπτει ότι το 50% των κτιρίων στην Τουρκία -ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 13.000.000 κτίρια- είχε κατασκευαστεί κατά παράβαση κανονισμών. Όσο για τους ελέγχους για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, αυτοί ήταν κάτι περισσότερο από πλημμελείς.

Παρότι οι αναθεωρημένοι κανονισμοί, που είναι σε ισχύ από το 2018, προβλέπουν ειδικές κατασκευές, που να περιλαμβάνουν ενισχυμένο με ατσαλόβεργες σκυρόδεμα, για τις περιοχές με έντονη σεισμικότητα, εντούτοις όλα αυτά φαίνεται να έχουν μείνει στα χαρτιά, αν και οι κολώνες και οι δοκοί κάθε κτιρίου πρέπει να κατανέμονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να απορροφήσουν τους κραδασμούς ενός σεισμού.

Για το λόγο αυτό, ήδη συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ο εργολάβος του συγκροτήματος πολυκατοικιών «Αναγέννηση» στην Αντιόχεια της επαρχίας Χατάι, που καταστράφηκε από το φονικό σεισμό. «Εν μέρει, το πρόβλημα είναι ότι γίνονται πολύ λίγες μετασκευές/ενισχύσεις σε υπάρχοντα κτίρια, ενώ πλημμελής είναι και η εφαρμογή των νέων κανονισμών σε νέες οικοδομές» εξηγεί ο καθηγητής Ντέιβιντ Αλεξάντερ από το Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κτίριο στα Άδανα που έχει καταρρεύσει, είχε υποστεί ζημιές και πριν από 25 χρόνια, αλλά δεν είχε γίνει καμία εργασία μετασκευής του, σύμφωνα με τους νέους αντισεισμικούς κανονισμούς.

Με αυτά τα δεδομένα, εάν τα κτίρια στις πληγείσες περιοχές είχαν κατασκευαστεί με τις νέες προδιαγραφές, θα είχαν πιθανότατα αντέξει. Όμως, δεν γίνεται έλεγχος για το αν τηρούνται οι προδιαγραφές του αντισεισμικού κανονισμού, αλλά δεν γίνονται και επισκευές-συντήρηση. Αντίθετα, οι εργολάβοι, τους οποίους βάζει τώρα στο στόχαστρο η κυβέρνηση Ερντογάν, κατηγορώντας τους γι’ αμέλεια, παίρνουν αμνηστία και απαλλάσονται από τα πρόστιμα.

Πηγή: protothema.gr