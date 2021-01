Μεσαίωνας: Ομοφυλόφιλο ζευγάρι μαστιγώθηκε 77 φορές – Οι νεαροί άντρες ικέτευαν για έλεος

Δύο ομοφυλόφιλοι άντρες ικέτευαν για έλεος καθώς μαστιγώνονταν από 77 φορές ο καθένας στην Ινδονησία σήμερα επειδή κατηγορήθηκαν για παραβίαση του ισλαμικού νόμου.

Δεκάδες άνθρωποι παρακολούθησαν τους δύο νεαρούς άντρες, 27 και 29 ετών, την ώρα που πέντε άτομα με κουκούλες και ειδικά ρούχα τους χτυπούσαν ο ένας μετά τον άλλον.

Οι δύο άντρες συνελήφθησαν τον Νοέμβριο όταν γείτονες που είχαν υποψίες μπήκαν στο δωμάτιο που είχαν νοικιάσει και τους έπιασαν να κάνουν σεξ, δήλωσε ο Heru Triwijanarko, επικεφαλής της ισλαμικής θρησκευτικής αστυνομίας.

Η ράβδος που κρατούσαν οι άντρες με τις κουκούλες έσπασε την ώρα που χτυπούσαν τον έναν από τους κατηγορούμενους. Αμέσως αντικαταστάθηκε, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης και η Daily Mail.Η τιμωρία τους σταμάτησε για λίγο και στους δύο άντρες επέτρεψαν να πιουν ένα ποτήρι νερού προτού συνεχιστεί η απάνθρωπη τιμωρία τους. Η μητέρα του ενός λιποθύμησε βλέποντας τον γιο της να μαστιγώνεται.

Ο κάθε ένας τους μαστιγώθηκε 77 φορές, τρεις φορές λιγότερα από την αρχική ποινή διότι είχαν ήδη περάσει τρεις μήνες στη φυλακή.

Τέσσερις ακόμη άνθρωποι μαστιγώθηκαν από 17 έως 40 φορές την ίδια μέρα, είτε γιατί είχαν πιεί αλκοόλ είτε γιατί είχαν συναντηθεί με άτομα του αντίθετου φύλου. Μια γυναίκα μαστιγώθηκε 17 φορές επειδή βρέθηκε μαζί με τον φίλο της.

Two gay men plead for mercy as they are caned 77 times each in Indonesia after neighbours reported them to Islamic religious police https://t.co/LurlC9h867

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 28, 2021