Μυστήριο με τον θάνατο δύο αδερφών που βρέθηκαν νεκρές στο ίδιο σπίτι

Η αστυνομία της Αγγλίας ερευνά τον μυστηριώδη θάνατο δύο αδερφών που βρέθηκαν νεκρές στο ίδιο σπίτι.

Τις Αρχές ενημέρωσαν οι γείτονες, που δεν τις είχαν δει εδώ και μερικές εβδομάδες. Η αστυνομία έφτασε στην οικία του Λιντς στις 28 Φεβρουαρίου, έσπασε την πόρτα και βρήκε τις σορούς τους.

Οι γείτονες ανέφεραν πως η μία υπέφερε από κάποια αναπηρία και η άλλη τη φρόντιζε, ήταν 78 και 81 ετών, αντίστοιχα.

