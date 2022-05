Ο Μπάιντεν «βλέπει» αδιέξοδο Πούτιν στην Ουκρανία και ανησυχεί

Τον τρόπο να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία ψάχνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά δεν τον βρίσκει. Αυτό τουλάχιστον εκτιμά ο Τζο Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκρυψε την ανησυχία του ότι ο Ρώσος ομόλογός του δεν έχει οδό που να οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Για πολλοστή φορά δε, ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι πίστευε εσφαλμένα πως η εισβολή στην Ουκρανία θα διέλυε το NATO και την ΕΕ, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο καθώς οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες συσπειρώθηκαν στο πλευρό των Ουκρανών.

Σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν, ο Ρώσος πρόεδρος είναι εξαιρετικά υπολογιστής και το πρόβλημα του είναι τώρα πως «δεν έχει δρόμο να βγει» από τη σύρραξη, προσθέτοντας πως ο ίδιος και κυβέρνησή του εξετάζουν «τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό».

Όπλα με… ενοίκιο στην Ουκρανία

Νωρίτερα χθες (09.05.2022), ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε νόμο που ενεργοποιεί μέτρο της εποχής του Ρούζβελτ για να επιταχυνθούν οι παραδόσεις στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο, μιλώντας για «άλλο ένα σημαντικό εργαλείο στις προσπάθειές μας να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας στον αγώνα τους να υπερασπιστούν τη χώρα και τη δημοκρατία του έναντι του βάρβαρου πολέμου του Πούτιν».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε μέσω Twitter τις ΗΠΑ για την υποστήριξή της στον «αγώνα για την ελευθερία και το μέλλον μας» κάνοντας λόγο περί «ιστορικού βήματος».

Grateful to @POTUS and 🇺🇸 people for supporting 🇺🇦 in the fight for our freedom and future. Today's signing of the law on Lend-Lease is a historic step. I am convinced that we will win together again. And we will defend democracy in Ukraine. And in Europe. Like 77 years ago.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2022