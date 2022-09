Ο ψηλός Πολ – Ο άνθρωπος που ήξερε όλα τα μυστικά της Βασίλισσας επί 44 χρόνια

0 Shares Share Tweet

Στον άνθρωπο που επί 44 έτη υπήρξε ο έμπιστος της βασίλισσας Ελισάβετ αναφέρονται σήμερα τα βρετανικά ΜΜΕ.

Ο λόγος για την «ψηλός Πολ», όπως τον αποκαλούν. Ο ύψους 1,80 μ. φύλακας της Ελισάβετ στεκόταν στο πλευρό της βασίλισσας και για τον λόγο αυτό του δόθηκε η τιμητική θέση μπροστά από το φέρετρό της.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Daily Mail, ο Πολ ήταν εκείνος στον οποίο η εκλιπούσα μονάρχης έλεγε πάντα τα πιο… πονηρά αστεία της. «Ο Paul Whybrew, ο άνθρωπος που ήταν μαζί με τη βασίλισσα μέχρι την τελευταία της πνοή, ήταν μια εικόνα σιδερένιας αποφασιστικότητας», σημειώνει ο Richard Kay για τη Daily Mail.

«Με τα χέρια του σφιγμένα, δεν κοίταζε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, αλλά επικεντρωνόταν μόνο προς τα εμπρός καθώς βάδιζε με βήμα μπροστά από την άμαξα που μετέφερε το φέρετρο της κυρίας του».

Ο Πολ, ο δεύτερος μεγαλύτερος από τα τέσσερα αδέλφια, γεννήθηκε στο Braintree το 1959 και μεγάλωσε στο Έσσεξ. Ως Page of the Backstairs και Serjeant at Arms, ο Whybrew, ο οποίος θα γίνει 64 ετών τον επόμενο χρόνο, έχει αφιερώσει όλη του την επαγγελματική ζωή στον μονάρχη.

Σε αντίθεση με πολλούς άλλους υπηρέτες που μετακινούνται μεταξύ των νοικοκυριών, ο Πολ παρέμεινε σταθερός στο πλευρό της βασίλισσας.