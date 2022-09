Όταν η Britney Spears παραλίγο να γίνει βασίλισσα της Αγγλίας: Η ξεχασμένη σχέση της με τον πρίγκιπα William

2 Shares Share Tweet

Mπορεί να κέρδισε τον τίτλο της πριγκίπισσας της ποπ, αλλά παραλίγο να γίνει και βασίλισσα της Αγγλίας. Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα ζευγάρι που λίγοι θυμούνται σήμερα αλλά τότε είχε γίνει πρωτοσέλιδο: η Britney Spears και ο πρίγκιπας William.

Ήταν στην εφηβεία τους, όταν η τότε μεγάλη σταρ της μουσικής άρχισε ειδύλλιο με τον συνομήλικό της πρίγκιπα, το οποίο όμως δεν έμελλε να βγει εκτός του κυβερνοχώρου. Συγκεκριμένα, όπως είχε αποκαλύψει η Spears το 2002 στο δημοσιογράφο Frank Skinner, έκανε chat με τον δούκα του Κέιμπριτζ, από τον οποίο μάλιστα, στη διάρκεια μιας περιοδείας της στη Βρετανία, είχε ζητήσει να βγουν για φαγητό.

Τότε, ήταν στο απόγειο της δόξας της, αφού είχαν κυκλοφορήσει οι μεγαλύτερες επιτυχίες της, «Baby One More Time» και «Oops! I Did It Again».

Δυστυχώς, το όνειρό της να γίνει βασίλισσα ναυάγησε, σύμφωνα με την Daily Mail, όταν εκείνος την έστησε. «Ανταλλάξαμε emails και εκείνος υποτίθεται ότι θα ερχόταν να με συναντήσει κάπου αλλά δεν έγινε», θα αφηγείτο αργότερα η Britney. «Ο πρίγκιπας William σού έριξε χυλόπιτα;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος, με εκείνη να το επιβεβαιώνει, προσθέτοντας πως δεν γνώριζε γιατί το διαδικτυακό φλερτ της άλλαξε γνώμη τελευταία στιγμή.

Οι φήμες για το ειδύλλιό τους οργίαζαν εκείνη την εποχή, ωστόσο το Παλάτι του Μπάκιγχαμ τις είχε διαψεύσει. Ωστόσο πριν από περίπου ένα χρόνο ο βιογράφος της βασιλικής οικογένειας Christopher Andersen μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες: «Όταν ήταν μικροί, ήθελαν να είναι μαζί. Ίσως αντάλλαξαν και κάποια τηλεφωνήματα, αλλά από όσο θυμάμαι δεν το προχώρησαν ποτέ».

Σε κάθε περίπτωση, το 2003 ο William άρχισε να βγαίνει με την Kate Middleton, ενώ η Britney Spears, μετά από τη σχέση της με τον Justin Timberlake, παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα Jason Allen Alexander και αργότερα με τον χορευτή Kevin Federline, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.

Με τον τωρινό σύζυγό της, τον επίσης χορευτή Sam Asghari, γνωρίστηκαν το 2016 και παντρεύτηκαν το 2022.

Δείτε ένα παλιό εξώφυλλο για το διαβόητο ειδύλλιο: