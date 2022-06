Πάπας Φραγκίσκος: Οργιάζουν οι φήμες περί παραίτησης του 85χρονου Ποντίφικα

Ο Πάπας Φραγκίσκος έριξε λάδι στη φωτιά, ανακοινώνοντας ότι θα επισκεφθεί την πόλη της Λ’ Άκουιλα της κεντρικής Ιταλίας τον Αύγουστο για μια γιορτή που διοργανώθηκε από τον Πάπα Κελεστίνο Ε’, έναν από τους λίγους ποντίφικες που παραιτήθηκαν πριν από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ’ που αποχώρησε το 2013.

Ο Φραγκίσκος εξελέγη Πάπας το 2013 με εντολή να μεταρρυθμίσει την κεντρική οργάνωση της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, τη Ρωμαϊκή Κουρία. Τώρα που το εννιάχρονο έργο έχει αναπτυχθεί και υλοποιηθεί τουλάχιστον εν μέρει, το κύριο καθήκον του έχει κατά κάποιο τρόπο εκπληρωθεί.

Τα ιταλικά και καθολικά μέσα ενημέρωσης έχουν γεμίσει λοιπόν με εικασίες και ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες ότι ο 85χρονος Φραγκίσκος σχεδιάζει να ακολουθήσει τα βήματα του Βενέδικτου, λόγω των αυξημένων κινητικών του προβλημάτων που τον ανάγκασαν να χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι τον τελευταίο μήνα.

Αυτές οι φήμες ενισχύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Φραγκίσκος ανακοίνωσε ένα συμβούλιο για τη δημιουργία 21 νέων καρδιναλίων που είχε προγραμματιστεί για τις 27 Αυγούστου. Δεκαέξι από αυτούς τους καρδινάλιους είναι κάτω των 80 ετών και μπορούν να ψηφίσουν σε ένα κονκλάβιο για την εκλογή του διαδόχου του Φραγκίσκου.

Μόλις προστεθούν στις τάξεις των «πριγκίπων της εκκλησίας», ο Φραγκίσκος θα έχει συμπληρώσει το Κολέγιο των Καρδιναλίων με 83 από τους 132 καρδινάλιους σε ηλικία ψήφου. Αν και δεν υπάρχει εγγύηση για το πώς θα ψηφίσουν, οι πιθανότητες να βρουν έναν διάδοχο που συμμερίζεται τις ποιμαντικές προτεραιότητες του Φραγκίσκου γίνονται όλο και μεγαλύτερες.

Ο πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωσε επίσης δύο ημέρες συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα για να ενημερώσει τους καρδινάλιους σχετικά με το πρόσφατο αποστολικό του σύνταγμά που μεταρρυθμίζει τη γραφειοκρατία του Βατικανού.

Αυτό το έγγραφο, το οποίο τίθεται σε ισχύ την Κυριακή, επιτρέπει στις γυναίκες να διευθύνουν τα γραφεία του Βατικανού, επιβάλλει περιορισμούς θητείας στους υπαλλήλους του Βατικανού και τοποθετεί την Αγία Έδρα ως θεσμό στην υπηρεσία των τοπικών εκκλησιών και όχι το αντίστροφο.

Όλα τα παραπάνω έκαναν την κατά τα άλλα συνηθισμένη ανακοίνωση του Σαββάτου για μια ποιμαντική επίσκεψη στην Άκουιλα να έχει περισσότερο βάρος από ό,τι θα είχε διαφορετικά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης.

Το Βατικανό και η υπόλοιπη Ιταλία είναι συνήθως σε διακοπές από τον Αύγουστο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, με όλες εκτός από τις βασικές επιχειρήσεις κλειστές. Η σύγκληση ενός συμβουλίου εν μέσω θέρους, η συγκέντρωση για διήμερες συνομιλίες σχετικά με την εφαρμογή της μεταρρύθμισής του και η πραγματοποίηση μιας συμβολικά σημαντικής ποιμαντικής επίσκεψης υποδηλώνει ότι ο Φραγκίσκος μπορεί να έχει κατά νου κάτι εκτός από τα συνηθισμένα.

«Με τα σημερινά νέα ότι ο ποντίφικας θα πάει στην Άκουιλα στα μέσα του Αυγούστου, όλα έγιναν ακόμα πιο ενδιαφέροντα», έγραψε στο Twitter ο σχολιαστής του Βατικανού Ρόμπερτ Μίκενς, συνδέοντας ένα δοκίμιο που είχε δημοσιεύσει στη La Croix σχετικά με τις φήμες, γύρω από το μέλλον της θητείας του.

Η βασιλική στην Άκουιλα φιλοξενεί τον τάφο του Κελεστίνου, ενός ερημίτη Πάπα που παραιτήθηκε μετά από πέντε μήνες το 1294, υπό το βάρος της ευθύνης. Το 2009, ο Βενέδικτος επισκέφτηκε την Άκουιλα, η οποία είχε καταστραφεί από έναν πρόσφατο σεισμό και προσευχήθηκε στον τάφο του.

Κανείς τότε δεν εκτίμησε τη σημασία της χειρονομίας. Αλλά τέσσερα χρόνια αργότερα, ο 85χρονος Βενέδικτος θα ακολουθούσε τα βήματα του Κελεστίνου, λέγοντας ότι δεν είχε πλέον τη δύναμη του σώματος και του νου για να συνεχίσει το δύσκολο έργο.

Το Βατικανό ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο Φραγκίσκος θα επισκεφθεί την πόλη για να κάνει τη Λειτουργία στις 28 Αυγούστου και να ανοίξει την «Αγία Πόρτα» στη βασιλική που φιλοξενεί τον τάφο του Κελεστίνου. Το χρονοδιάγραμμα συμπίπτει με τον εορτασμό της εκκλησίας για τη Γιορτή της Συγχώρεσης

Ο Φραγκίσκος είχε επαινέσει την απόφαση του Βενέδικτου να συνταξιοδοτηθεί ως «άνοιγμα της πόρτας» για τους μελλοντικούς πάπες να κάνουν το ίδιο, και αρχικά είχε προβλέψει μια σύντομη παπική θητεία για τον εαυτό του δύο έως πέντε χρόνια.

Εννέα χρόνια αργότερα δεν έχει δείξει σημάδια ότι θέλει να παραιτηθεί και επισήμως έχει μεγάλα έργα ακόμα στον ορίζοντα. Εκτός από τα επερχόμενα ταξίδια φέτος στο Κονγκό, το Νότιο Σουδάν, τον Καναδά και το Καζακστάν, το 2023 έχει προγραμματίσει μια μεγάλη συνάντηση των επισκόπων του κόσμου για να συζητηθεί η αυξανόμενη αποκέντρωση της Καθολικής Εκκλησίας, καθώς και η συνεχής εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών του.