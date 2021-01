Πήγε να παραδώσει φαγητό και έπεσε νεκρή

Μια μητέρα τριών παιδιών έχασε τη ζωή της κάνοντας απλώς τη δουλειά της.

Η 31χρονη Τεξανή Ryan Munsie δολοφονήθηκε παραδίδοντας μια παραγγελία μέσω της Uber Eats όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στον διάδρομο πολυκατοικίας το Σαββατόβραδο και έφερε ευδιάκριτα τραύματα από επίθεση.

