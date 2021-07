Ποπ καλλιτέχνες επιστρατεύει ο Μπάιντεν για να πείσει τους νέους να εμβολιαστούν

Η Ολίβια Ροντρίγκο επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο, για να εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκστρατεία που ενθαρρύνει τους νεαρούς Αμερικανούς να εμβολιαστούν κατά της COVID-19.

Η 18χρονη ποπ καλλιτέχνης συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντενμ και τον δρ. Άντονι Φάουτσι, επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων των ΗΠΑ.

Στη συνέντευξη Τύπου στο Brady Press Briefing Room, η Ροντρίγκο είπε ότι θεωρεί μεγάλη τιμή την πρόσκληση να «βοηθήσει να διαδοθεί το μήνυμα σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού των νέων».

«Αισθάνομαι θαυμασμό για το έργο που επιτέλεσαν ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο δρ. Φάουτσι και είμαι ευτυχισμένη που προσφέρω την υποστήριξή μου σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία» είπε, προσθέτοντας πως «είναι σημαντικό να συζητάμε με φίλους και μέλη της οικογένειας, ενθαρρύνοντας όλες τις κοινότητες να εμβολιαστούν και να φτάσουν πραγματικά σε ένα κέντρο εμβολιασμού, το οποίο μπορείτε να κάνετε πιο εύκολα από ποτέ, με δεδομένο τον αριθμό τους».

Σε μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αναφέρεται: «Η Ολίβια Ροντρίγκο πέρασε από τον Λευκό Οίκο σήμερα με ένα σαφές μήνυμα προς τους νέους: Εμβολιαστείτε. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσετε τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα ασφαλή από τις επικίνδυνες νέες παραλλαγές της COVID-19».

Thanks for stopping by, Olivia, and for using your voice to urge young people to get vaccinated. If we all do our part and get the COVID-19 vaccine, we can defeat this virus once and for all. Let’s do this. pic.twitter.com/ovn12CUjLu

— President Biden (@POTUS) July 15, 2021