Προειδοποίηση Βρετανίας σε Πολωνία: «Μην στέλνετε στρατό στην Ουκρανία – Ίσως είστε οι επόμενοι»

Η Μεγάλη Βρετανία προειδοποίηση την Πολωνία πως η αποστολή μαχητικών αεροπλάνων στην Ουκρανία, ίσως την φέρει στη λίστα της Ρωσίας ως τον επόμενο στόχο της.

Ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Ben Wallace, μίλησε στο Sky News, για την πολωνική βοήθεια προς το Κίεβο, τονίζοντας πως ίσως η απόφαση παραχώρησης μαχητικών αεροπλάνων να μην είναι σωστή μακροπρόθεσμα.

«Η Πολωνία συνορεύει με χώρες όπως η Λευκορωσία, οι οποία συμμαχική προς την Ρωσία. Η Πολωνία θα καταλάβει πως η επιλογή της για απευθείας βοήθεια της Ουκρανίας, ίσως να μην είναι σωστή απόφαση, καθώς μπορεί να την φέρει σε απευθείας σύγκρουση με την Ρωσία ή την Λευκορωσία», ανέφερε ο Wallace.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως κατανοεί ότι «είναι πολύ μεγάλη ευθύνη στους ώμους του Πολωνού προέδρου και του Υπουργού Άμυνας της χώρας».

Μέχρι στιγμής το ΝΑΤΟ αποφεύγει με κάθε τρόπο μια απευθείας εμπλοκή στον πόλεμο, παρά τις ικεσίες του προέδρου της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, ενώ και οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα υπάρξει αποστολή στρατιωτών.