Οι γυναίκες της Αφρικής και της Αμερικής υφίστανται μεγαλύτερη σωματική «φθορά» κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά τον τοκετό από τις Λατίνες και τις λευκές γυναίκες, γεγονός που μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία, σύμφωνα με μελέτη που έγινε σε πάνω από 2.400 γυναίκες χαμηλού εισοδήματος.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό Perinatology και περιλάμβανε γυναίκες διαφόρων φυλών και εθνοτήτων, οι οποίες ερωτήθηκαν και αξιολογήθηκαν σε πέντε διαφορετικές κλινικές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκτός από την κατανόηση των κινδύνων για την υγεία που αντιμετωπίζουν οι νέες μητέρες, οι ερευνητές από το Eunice Kennedy Shriver, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και το Κοινοτικό Δίκτυο Υγείας του Παιδιού και Ανθρώπινης Ανάπτυξης διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που θηλάζουν τα μωρά τους μπορούν να έχουν κάποια προστασία από τις βλάβες που προκαλούνται στην υγεία από την εγκυμοσύνη και της γέννα.

Σύμφωνα με τη Sharon Landesman Ramey, καθηγήτρια και διακεκριμένηη ερευνήτρια στο Fralin Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας στο VTC και συγγραφέας της μελέτης οι μητέρες επηρεάζονται από το άγχος, αλλά οι γυναίκες χαμηλού εισοδήματος και ιδιαίτερα οι γυναίκες Αφροαμερικανών και Ισπανών έχουν πιο δυσμενές προφίλ κινδύνου για την υγεία κατά τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών τους.

Η μελέτη σχεδιάστηκε για να βρουν οι ειδικοί τους βιοδείκτες που είναι ευαίσθητοι σε ψυχολογικούς και φυσικούς στρεσογόνους παράγοντες και να καθορίσουν αν οι παράγοντες άγχους συμβάλλουν σε κάποιες κακές εκβάσεις για μητέρες και παιδιά.

Οι ομάδες εργασίας των κλινικών ιατρών που καθοδηγούσαν επιστήμονες και μέλη της κοινότητας κατέγραψαν την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό, τη χοληστερόλη, το Δείκτη Μάζας Σώματος, της αναλογία μέσης-ισχίου και άλλους βιοδείκτες σε γυναίκες έξι μήνες και ένα χρόνο μετά τη γέννα τους. Επιπλέον, οι γυναίκες αξιολογήθηκαν προτού γεννήσουν, μερικές ακόμα πριν να μείνουν έγκυες.

Πάνω από τις μισές ταξινομήθηκαν ως υπέρβαρες ή παχύσαρκες πριν να μείνουν έγκυες.

Σύμφωνα με τη Madeleine Shalowitz, καθηγήτρια Παιδιατρικής στο Pritzker School of Medicine του Πανεπιστημίου του Σικάγο, της Έρευνας Αποτελεσμάτων στο Ινστιτούτο Έρευνας του Πανεπιστημίου NorthShore UniversitySystem, εξέτασαν διεξοδικά τις συνέπειες του άγχους μαζί με τα επίπεδα της φτώχειας και του καθεστώτος των μειονοτήτων για να κατανοήσουν την επίδραση αυτών στην υγεία τόσο των μητέρων όσο και των παιδιών τους.

Όπως είπε, η πλήρης κατανόσηση του θέματος μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας για τη μείωση του κινδύνου χρόνιων ασθενειών για τις μητέρες, ειδικά αν σχεδιάζουν να αποκτήσουν κι άλλα παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εμφανίζονται δραματικές αλλαγές στα ανοσολογικά και καρδιαγγειακά συστήματα μιας γυναίκας για την υποστήριξη του αναπτυσσόμενου εμβρύου.

Στις υγιείς γυναίκες, η φυσιολογία της μητέρας επιστρέφει βαθμιαία στο φυσιολογικό εντός ενός έτους μετά τη γέννα, αλλά ένα επίμονα αυξημένο αλλοστατικό φορτίο αυξάνει τον κίνδυνο μιας γυναίκας για χρόνιες ασθένειες καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα της μελέτης είναι σημαντικά για τη βελτίωση της υγείας και την αντιμετώπιση των παρεμβάσεων για τις ομάδες που είναι σε μειονεκτική θέση.

Όσο για το λόγο για τον οποίο ο θηλασμός αποδείχθηκε ότι παρέχει οφέλη για την υγεία 12 μήνες μετά τον τοκετό, η μελέτη ανέφερε ότι θα μπορούσε να είναι ένα σωρευτικό αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει τις μεγαλύτερες διάρκειες θηλασμού, καθώς και μια καλύτερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση για τις γυναίκες που μπορούν να θηλάζουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για τη μελέτη αυτή ενώθηκε ένα μεγάλο δίκτυο ερευνητικών και ερευνητών από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας.

Οι ασθενείς συμμετείχαν μέσω προγραμμάτων ιατρικών κέντρων σε τρία αστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένης των Washington, D.C .; Βαλτιμόρη, Μέριλαντ και Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, μια προαστιακή περιοχή στο Lake County στο Illinois και ένα αγροτικό χώρο που περιλαμβάνει επτά κομητείες στην ανατολική Βόρεια Καρολίνα.

Μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών είναι:

Baltimore City Healthy Start, Johns Hopkins University;

The Lake County Health Department and Community Health Center, NorthShore University HealthSystem in Illinois;

Healthy African-American Families, Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles;

North Carolina Division of Public Health, Eastern East Carolina University, and the Baby Love Plus Consortium, University of North Carolina, Chapel Hill;

Developing Families Center, Washington Hospital Center, Fralin Biomedical Research Institute.

