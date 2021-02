Συγκινεί η φωτογραφία ζευγαριού παντρεμένου επί 70 χρόνια που ενώνει τα χέρια από τα κρεβάτια του νοσοκομείου

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τη συγκινητική στιγμή που ένα ζευγάρι παντρεμένο επί 70 χρόνια ενώνει τα χέρια του από τα κρεβάτια του νοσοκομείου λίγο προτού και οι δύο φύγουν από τη ζωή εξαιτίας του κορονοϊού.

Η Μάργκαρετ και ο Ντέρεκ Φιρθ, 91 ετών και οι δύο, πέθαναν στο νοσοκομείο Trafford General στο Μάντσεστερ. Κατάφεραν ωστόσο να συναντηθούν για τελευταία φορά.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από την ηλικία των 14. Η Μάργκαρετ εισήχθη αρχικά σε άλλο νοσοκομείο, στη συνέχεια όμως μεταφέρθηκε στο Trafford. Ο Ντέρεκ μεταφέρθηκε αργότερα στο ίδιο νοσοκομείο όπου βρισκόταν και η γυναίκα του όταν οι γιατροί άρχισαν να ανησυχούν ότι δεν της απέμενε πολύς καιρός.

Heartbreaking photo shows couple who were married for 70 years holding hands before they both died of Covid https://t.co/vyFLeXhk1K

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 9, 2021