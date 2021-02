Συγκινητικό βίντεο: Παντρεμένο ζευγάρι επί 50 χρόνια χωρίστηκε λόγω κορωνοϊού και συναντήθηκε ξανά μετά από 2 μήνες

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που χώρισε η πανδημία του κορονοϊού βρέθηκε και πάλι μαζί, με τον φακό να καταγράφει τις τρυφερές στιγμές.

Ο 75χρονος Colin Bagshaw πρόσεχε σαν τα μάτια του την 72χρονη σύζυγό του Jane, που πάσχει από άνοια. Ο ηλικιωμένος υπέστη όμως εγκεφαλικό τον περασμένο Νοέμβριο.

Εκείνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εκείνη σε γηροκομείο του Λιντς της Αγγλίας. Εξαιτίας της πανδημίας, δεν μπορούσαν να δει ο ένας τον άλλο για δύο μήνες, το μεγαλύτερο διάστημα που πέρασαν χωριστά εδώ και μισό αιώνα.

Video shows moment a couple married for 50 years are reunited after Covid kept them apart at Christmas https://t.co/INesCeZD8z

