Συναγερμός στο Καπιτώλιο – Απειλή για βόμβα σε παγιδευμένο φορτηγάκι

Μήνες μετά τα φοβερά γεγονότα με την εισβολή στο Καπιτώλιο ήχησε νέος συναγερμός. Η αστυνομία εκκένωσε διάφορα κτίρια καθώς θεωρήθηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα σε φορτηγάκι που ήταν σταθμευμένο.

Εργαζόμενοι άρχισαν να βγαίνουν έντρομοι από κτίρια στην Ουάσινγκτον. Το φορτηγάκι ήταν σταθμευμένο κοντά στην Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Breaking: Police confirm an ‘active bomb threat’ investigation near the Library of Congress in Washington, DC. Both the Library of Congress and Cannon House Office Building have been evacuated. pic.twitter.com/IeVDZbGFPL

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 19, 2021