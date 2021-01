Το μεγαλύτερο μακροβούτι σε παγωμένα νερά

Μία Ρωσίδα κολυμβήτρια πήγε στην παγωμένη λίμνη Βαϊκάλη στη Σιβηρία αποφασισμένη να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο σε διάρκεια μακροβούτι κάτω από τον πάγο.

Η Γεκατερίνα Νεκράσοβα, 40 ετών, φορούσε μόνο το μαγιό της, σκουφάκι και μάσκα όταν βούτηξε – μέσα από μία τρύπα που έγινε στον πάγο – στη λίμνη Βαϊκάλη (με θερμοκρασία νερού σε 0 βαθμούς Κελσίου) και κολύμπησε σε απόσταση περίπου 85 μέτρων (279 ποδιών) κάτω από τον πάγο χωρίς να βγει στην επιφάνεια στον αέρα.

Footage shows Ekaterina Nekrasova, 40, holding her breath as she swims without wet suit or flippers in +0.02C water/-22C air. The 85m breaststroke swim in Lake Baikal took 1.5 min; holes were cut in the 10-inch thick ice at regular intervals in case she needed to abort the swim pic.twitter.com/ya2fD1ImMF

— The Siberian Times (@siberian_times) January 11, 2021